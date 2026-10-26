AKCIJA "TERMINAL"
Pet policajaca uhićeno u BiH: Od vozača tražili novac za nepostojeće prekršaje
Pet policajaca uhićeno je u Republici Srpskoj zbog sumnje da su od vozača naplaćivali kazne za nepostojeće prometne prekršaje, priopćio je MUP toga bosanskohercegovačkog entiteta.
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Prema navodima iz MUP-a policajci s područja Gradiške na sjeveru BiH su tijekom višemjesečnih prometnih kontrola vozače uvjeravali da se u službenim evidencijama vode kao počinitelji prekršaja.
Zatim su od njih tražili i primali novac kako bi ih oslobodili sankcija za prekršaje koje nisu počinili i omogućili navodno brisanje iz kaznenih evidencija.
Korumpirani policajci su uhićeni u akciji naziva "Terminal", priopćio je MUP Republike Srpske. Tereti ih se zbog zlouporabe službenog položaja ili ovlasti.
Akciju su proveli pripadnici Uprave za organizirani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u suradnji s Policijskom upravom Gradiška. Policija je pretresla više lokacija koje koriste uhićeni.
Iz MUP-a Republike Srpske najavili su da će protiv uhićenih policajaca biti pokrenut stegovni postupak te da će biti suspendirani.
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