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AKCIJA "TERMINAL"

Pet policajaca uhićeno u BiH: Od vozača tražili novac za nepostojeće prekršaje

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Hina
|
26. lis. 2026. 16:19
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Ilustracija: Armin Durgut/PIXSELL

Pet policajaca uhićeno je u Republici Srpskoj zbog sumnje da su od vozača naplaćivali kazne za nepostojeće prometne prekršaje, priopćio je MUP toga bosanskohercegovačkog entiteta.

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Prema navodima iz MUP-a policajci s područja Gradiške na sjeveru BiH su tijekom višemjesečnih prometnih kontrola vozače uvjeravali da se u službenim evidencijama vode kao počinitelji prekršaja.

Zatim su od njih tražili i primali novac kako bi ih oslobodili sankcija za prekršaje koje nisu počinili i omogućili navodno brisanje iz kaznenih evidencija. 

Korumpirani policajci su uhićeni u akciji naziva "Terminal", priopćio je MUP Republike Srpske.  Tereti ih se zbog zlouporabe službenog položaja ili ovlasti. 

Akciju su proveli pripadnici Uprave za organizirani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u suradnji s Policijskom upravom Gradiška. Policija je pretresla više lokacija koje koriste uhićeni.

Iz MUP-a Republike Srpske najavili su da će protiv uhićenih policajaca biti pokrenut stegovni postupak te da će biti suspendirani. 

Teme
bih policajci bih uhićenje policajaca

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