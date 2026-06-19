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ILIJA CVITANOVIĆ

Podrška za DP iz BiH: Usvajanje dokumenta bi značilo da Hrvati ovdje nisu usamljeni

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Hina
|
19. lip. 2026. 18:02
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Domovinski pokret
Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović pozdravio je inicijativu za donošenje rezolucije u Hrvatskom saboru kojom bi se zatražio prestanak preglasavanja Hrvata u Bosni i Hercegovini i ocijenio kako bi takav dokument predstavljao snažnu potporu sunarodnjacima u toj zemlji.

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U izjavi za medije u Mostaru čelnik najveće hrvatske oporbene stranke u BiH je istaknuo kako su sva nastojanja koja idu u smjeru ostvarivanja prava Hrvata u BiH u skladu s Daytonskim sporazumom, posebno njegovim Aneksom IV, “hvale vrijedna”.

Dodao je kako su razgovori i inicijative u Zagrebu u potpunosti legitimni.

“Svi sastanci koji se događaju na tu temu u Zagrebu su potpuno legitimni i uglavnom su produkt dugogodišnjeg problema otetih i ukradenih pozicija u Predsjedništvu BiH u protekla četiri mandata, odnosno 16 godina Željka Komšića”, poručio je Cvitanović.

U četiri navrata je glasovima dominantno bošnjačkih birača u državno Predsjedništvo BiH biran Željko Komšić, čiji legitimitet hrvatske političke stranke osporavaju. Njegov izbor narušava i povjerenje između dva naroda Hrvata i Bošnjaka.

Na taj problem u više navrata upozoravali su i najviši dužnosnici iz Hrvatske.

Nastavak identične prakse najavljuje se i ove jeseni budući da se za poziciju hrvatskog člana državnoga vrha kandidirao i Slaven Kovačević iz stranke Demokratske fronte Željka Komšića.

Predsjednik HDZ 1990. Ilija Cvitanović smatra kako bi svaka odluka ili dokument koji Hrvatski sabor usvoji imao “vrlo ozbiljnu težinu i jasnu poruku” da Hrvati u BiH nisu usamljeni.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava predstavio je inicijativu rezolucije o kojoj bi trebao glasati Hrvatski sabor kojom se, kako tvrdi, želi ojačati položaj Hrvata u BiH i spriječiti njihovo političko preglasavanje u izboru za člana Predsjedništva BiH.

Penava je pritom naglasio kako se rezolucijom ne dovodi u pitanje ustavni poredak BiH niti Federacija BiH, već se predlažu rješenja koja bi osigurala ravnopravnost konstitutivnih naroda kroz promjene izbornog modela. To podrazumijeva uspostavu zasebne izborne jedinice za Hrvate u BiH čijom uspostavom bi se spriječilo da ih tri i pol puta brojniji Bošnjaci preglasavaju.

Teme
domovinski pokret hrvati u bih ilija cvitanović rezolucija o bih željko komšić

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