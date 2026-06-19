Podrška za DP iz BiH: Usvajanje dokumenta bi značilo da Hrvati ovdje nisu usamljeni

Penava je pritom naglasio kako se rezolucijom ne dovodi u pitanje ustavni poredak BiH niti Federacija BiH, već se predlažu rješenja koja bi osigurala ravnopravnost konstitutivnih naroda kroz promjene izbornog modela. To podrazumijeva uspostavu zasebne izborne jedinice za Hrvate u BiH čijom uspostavom bi se spriječilo da ih tri i pol puta brojniji Bošnjaci preglasavaju.