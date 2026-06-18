Plenković: Traju konzultacije s DP-om o konačnoj verziji rezolucije o položaju Hrvata u BiH

“Mi smo se na zadnjem sastanku koalicije dogovorili da, kada kolege dovrše svoj nacrt, obave konzultacije s ministrom Gordanom Grlićem Radmanom, u čijoj je nadležnosti vanjska i europska politika pa tako i odnosi sa susjedima i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija”, rekao je Plenković po dolasku na summit EU-a.