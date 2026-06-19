POLOŽAJ HRVATA U BIH
VIDEO / Penava: To je kao da mi netko 20 godina lupa šamare, a onda kažem da ću mu polomiti ruke i noge
Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava tvrdi da je prozivana rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini usmjerena isključivo na zaustavljanje njihove političke marginalizacije i osiguravanje pune provedbe načela konstitutivnosti zajamčenog Daytonskim sporazumom.
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Istodobno je odbacio tvrdnje da inicijativa ima bilo kakve veze s obnovom Herceg-Bosne te kritizirao dio političke scene i medija zbog, kako je rekao, nerazumijevanja stvarnog položaja Hrvata u BiH.
Penava je ocijenio da aktualna situacija u BiH, ali i reakcije koje je inicijativa izazvala u javnosti, pokazuju da pitanje ravnopravnosti Hrvata i dalje nije adekvatno riješeno. Slikovito je to pojasnio...
"Kao da netko dođe i 20 godina mi lupa šamare, a kad konačno ja kažem da to prestane jer ću mu inače polomiti ruke i noge, vi mi kažete da zašto sam to rekao i zašto stvaram negativno ozračje. Shvaćate li vi apsurd i beskarakternost politike i političara u Hrvatskoj?"
Naglasio je kako rezolucija ima jedan vrlo konkretan cilj.
"Tema naše inicijative je samo jedna stvar – vrlo jasna, vrlo pravedna i dobronamjerna prema Bosni i Hercegovini i hrvatskom narodu. To je zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz izborni sustav u kojem Hrvatima drugi mogu birati političke predstavnike. To je suština rezolucije i ono na čemu inzistiramo. To je minimum koji se mora poštovati i ispod kojeg Domovinski pokret ne može i neće ići. Vjerujem da je to i stav naših partnera u vladajućoj koaliciji – poručio je.
Prema njegovim riječima, takav pristup ide u smjeru očuvanja stabilnosti i cjelovitosti Bosne i Hercegovine, kao i međunacionalnih odnosa uspostavljenih kroz ključne međunarodne sporazume.
"Sve to ide u smjeru očuvanja cjelovitosti Bosne i Hercegovine, dobrih odnosa među narodima i povijesnih okolnosti koje su dovele do Splitske deklaracije, Washingtonskog i Daytonskog sporazuma, kojemu je Republika Hrvatska jedan od jamaca", kazao je.
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