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POLOŽAJ HRVATA U BIH

VIDEO / Penava: To je kao da mi netko 20 godina lupa šamare, a onda kažem da ću mu polomiti ruke i noge

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N1 Hrvatska , Vanja Deželić
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19. lip. 2026. 16:48
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Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava tvrdi da je prozivana rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini usmjerena isključivo na zaustavljanje njihove političke marginalizacije i osiguravanje pune provedbe načela konstitutivnosti zajamčenog Daytonskim sporazumom.

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Istodobno je odbacio tvrdnje da inicijativa ima bilo kakve veze s obnovom Herceg-Bosne te kritizirao dio političke scene i medija zbog, kako je rekao, nerazumijevanja stvarnog položaja Hrvata u BiH.

Penava je ocijenio da aktualna situacija u BiH, ali i reakcije koje je inicijativa izazvala u javnosti, pokazuju da pitanje ravnopravnosti Hrvata i dalje nije adekvatno riješeno. Slikovito je to pojasnio...

"Kao da netko dođe i 20 godina mi lupa šamare, a kad konačno ja kažem da to prestane jer ću mu inače polomiti ruke i noge, vi mi kažete da zašto sam to rekao i zašto stvaram negativno ozračje. Shvaćate li vi apsurd i beskarakternost politike i političara u Hrvatskoj?"

Naglasio je kako rezolucija ima jedan vrlo konkretan cilj.

"Tema naše inicijative je samo jedna stvar – vrlo jasna, vrlo pravedna i dobronamjerna prema Bosni i Hercegovini i hrvatskom narodu. To je zaustavljanje preglasavanja Hrvata kroz izborni sustav u kojem Hrvatima drugi mogu birati političke predstavnike. To je suština rezolucije i ono na čemu inzistiramo. To je minimum koji se mora poštovati i ispod kojeg Domovinski pokret ne može i neće ići. Vjerujem da je to i stav naših partnera u vladajućoj koaliciji – poručio je.

Prema njegovim riječima, takav pristup ide u smjeru očuvanja stabilnosti i cjelovitosti Bosne i Hercegovine, kao i međunacionalnih odnosa uspostavljenih kroz ključne međunarodne sporazume.

"Sve to ide u smjeru očuvanja cjelovitosti Bosne i Hercegovine, dobrih odnosa među narodima i povijesnih okolnosti koje su dovele do Splitske deklaracije, Washingtonskog i Daytonskog sporazuma, kojemu je Republika Hrvatska jedan od jamaca", kazao je.

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Teme
domovinski pokret hrvati u bih ivan penava možemo rezolucija o bih

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