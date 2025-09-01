Policija intervenirala u Novom Sadu, čuju se šok-bombe: "Autonomija sveučilišta više ne postoji"

Nakon komemorativne šetnje nekoliko tisuća građana Novog Sada i odavanja počasti stradalima u urušavanju nadstrešnice, više policijskih vozila krenulo je prema kampusu. Navodno su korišteni pendreci i šok-bombe.
Oglas
Portal 021.rs prenosi da je policija u opremi za razbijanje demonstracija intervenirala kod DIF-a.
Na službenom profilu studenata u blokadi Fakulteta tehničkih znanosti objavljeno je da je akcija policije očito bila koordinirana.
"Nije postojao nijedan razlog da krenu juriti i prebijati ljude, osim dobacivanja. Rujan je stigao", stoji u objavi.
Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta na društvenoj mreži X poručili su da je kampus novosadskog Sveučilišta okupiran.
A gde beziiiteee ??!! 🤣— Aleksandar Vasilic (@FotoNsX) September 1, 2025
Probali ste nasiljem na DIF posle "tihe setnje", lazne brige i odgovornosti i DOBILI odgovor drzave. Stoko! pic.twitter.com/zdoCEw6lUe
Okruženi smo sa svih strana
"Okruženi smo kordonima sa svih strana, ne može se ući ni izaći. Naš tim prve pomoći spriječen je u pružanju pomoći. Autonomija sveučilišta više ne postoji, studenti se hapse na pragu svojih fakulteta," naveli su.
Građani su potisnuti do kampusa, a prema svjedočanstvima ponovno su korišteni pendreci i šok-bombe. Policija je blokirala dio Bulevara cara Lazara na granici s kampusom.
Deset meseci nakon pada nadstrešnice i ubistva 16 ljudi.— Goran Radojev (@RadojevGoran) September 1, 2025
Nepregledna masa i 16 minuta tišine ispred Železničke stanice u #NoviSad. pic.twitter.com/SSRqkU1Szv
Pretpostavlja se da je policija krenula prema kampusu nakon završetka komemorativne šetnje i odavanja počasti žrtvama tragedije na Željezničkoj stanici u Novom Sadu. Za sada nije poznato što je uzrokovalo incident.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas