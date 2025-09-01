Oglas

Policija intervenirala u Novom Sadu, čuju se šok-bombe: "Autonomija sveučilišta više ne postoji"

N1 Srbija
01. ruj. 2025. 23:23
Police officers stand guard during a standoff between ruling party supporters and anti-government protesters in Novi Sad, Serbia, August 14, 2025. REUTERS/Andrej Hlozan
Reuters/Djordje Kojadinovic

Nakon komemorativne šetnje nekoliko tisuća građana Novog Sada i odavanja počasti stradalima u urušavanju nadstrešnice, više policijskih vozila krenulo je prema kampusu. Navodno su korišteni pendreci i šok-bombe.

Portal 021.rs prenosi da je policija u opremi za razbijanje demonstracija intervenirala kod DIF-a.

Na službenom profilu studenata u blokadi Fakulteta tehničkih znanosti objavljeno je da je akcija policije očito bila koordinirana.

"Nije postojao nijedan razlog da krenu juriti i prebijati ljude, osim dobacivanja. Rujan je stigao", stoji u objavi.

Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta na društvenoj mreži X poručili su da je kampus novosadskog Sveučilišta okupiran.

Okruženi smo sa svih strana

"Okruženi smo kordonima sa svih strana, ne može se ući ni izaći. Naš tim prve pomoći spriječen je u pružanju pomoći. Autonomija sveučilišta više ne postoji, studenti se hapse na pragu svojih fakulteta," naveli su.

Građani su potisnuti do kampusa, a prema svjedočanstvima ponovno su korišteni pendreci i šok-bombe. Policija je blokirala dio Bulevara cara Lazara na granici s kampusom.

Pretpostavlja se da je policija krenula prema kampusu nakon završetka komemorativne šetnje i odavanja počasti žrtvama tragedije na Željezničkoj stanici u Novom Sadu. Za sada nije poznato što je uzrokovalo incident.

blokade policija srbija

