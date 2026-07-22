Nastavlja se diplomatski spor, Crna Gora odgovorila Hrvatskoj

Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova ranije u srijedu je priopćilo da je vrijeme da crnogorska vlada poduzme odlučne korake u rješavanju otvorenih pitanja s Hrvatskom jer je to ključno za njezin put u EU. Naglašava da je Hrvatska tijekom cijelog tog procesa „pokazivala stratešku strpljivost i razumijevanje, no sada je vrijeme za odlučne korake crnogorske vlade”.