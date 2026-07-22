Ministarstvo vanjskih poslova poslalo poruku crnogorskoj vladi

Dan nakon što je u Zagrebu boravila europska povjerenica za proširenje Marta Kos, hrvatsko ministarstvo naglašava da je EU vrlo jasan u „svojim porukama da ne može i ne želi uvoziti bilateralne sporove” te da se stoga otvorena pitanja „moraju žurno riješiti” kako ne bi opterećivala bilateralne odnose niti pristupni proces.