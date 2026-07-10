podržao europski put
Milanović u Crnoj Gori poručio: "Prilagođavajte se za ulazak u EU i čuvajte svoju državnost"
Na poziv predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je u četvrtak navečer na svečanosti u Cetinju povodom Dana državnosti te zemlje. Osim hrvatskog predsjednika, na svečanom je prijemu bila i predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, kao i povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos.
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Predsjednik Milatović zahvalio je predsjednicima Hrvatske i Slovenije, kao počasnim gostima, na podršci europskom putu Crne Gore i građenju dobrosusjedskih odnosa
"Hvala vam što zajedno radimo na čuvanju prijateljstva između Crne Gore i Hrvatske. Vaš dolazak predstavlja potvrdu naše zajedničke posvećenosti jačanju naših međudržavnih veza“, rekao je predsjednik Crne Gore na svečanosti.
„Odnosi dviju država su dobri. Meni, kao i svima u Hrvatskoj koji se bavimo državnim poslovima, važno je da imamo sugovornika u Crnoj Gori, ljude s kojima možemo razgovarati normalnim tonom, a što imamo s većinom država u regiji“, rekao je predsjednik Milanović ranije tijekom radnog posjeta Crnoj Gori kojoj je poručio „neka se prilagođava za ulazak u Europsku uniju i čuva svoju državnost“.
Uoči svečanosti u Cetinju, predsjednik Milanović sastao se i razgovarao s predsjednicom Slovenije Natašom Pirc Musar.
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