Milanović u Crnoj Gori poručio: "Prilagođavajte se za ulazak u EU i čuvajte svoju državnost"

„Odnosi dviju država su dobri. Meni, kao i svima u Hrvatskoj koji se bavimo državnim poslovima, važno je da imamo sugovornika u Crnoj Gori, ljude s kojima možemo razgovarati normalnim tonom, a što imamo s većinom država u regiji“, rekao je predsjednik Milanović ranije tijekom radnog posjeta Crnoj Gori kojoj je poručio „neka se prilagođava za ulazak u Europsku uniju i čuva svoju državnost“.