Potres u BiH: "Zaljuljali su se stolovi, osjećaj kao da si na brodu"

Potres jačine 3,2 zatresao je danas, 11. prosinca, Bosnu i Hercegovinu, potvrdio je Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Registriran je 46 kilometara jugoistočno od Mostara i četiri kilometra sjeverno od Ljubinja.
"Zaljuljali su se stolovi i namještaj, osjećaj kao da si na brodu", komentirala je jedna osoba s područja gdje se potres osjetio.
