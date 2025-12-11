Oglas

BLIZU MOSTARA

Potres u BiH: "Zaljuljali su se stolovi, osjećaj kao da si na brodu"

N1 Info
11. pro. 2025. 15:11
EMSC

Potres jačine 3,2 zatresao je danas, 11. prosinca, Bosnu i Hercegovinu, potvrdio je Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Registriran je 46 kilometara jugoistočno od Mostara i četiri kilometra sjeverno od Ljubinja.

"Zaljuljali su se stolovi i namještaj, osjećaj kao da si na brodu", komentirala je jedna osoba s područja gdje se potres osjetio.

bih potres

