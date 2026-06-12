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"TO JE PRIMITIVNO"

Legendarni Srbin otkrio za koga navija na SP-u: "Ušli su u nogometnu vječnost. To su naša djeca..."

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N1 Info
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12. lip. 2026. 11:18
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Rade Bogdanovic. Photo: Damir Hajdarbasic/PIXSELL
Damir Hajdarbasic/PIXSELL

U četvrtak je počelo Svjetsko prvenstvo u nogometu, na koje se reprezentacija Srbije nije plasirala. Srpski navijači tako će morati pronaći neku drugu momčad za koju će navijati, ali za nogometnog analitičara Radu Bogdanovića nema dileme.

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Bivši napadač Željezničara, Atletico Madrida i Werdera te nekadašnji reprezentativac Jugoslavije poručio je za Sportal da navija za Bosnu i Hercegovinu te Hrvatsku.

"To su naši susjedi, to su naša djeca, to su djeca, uostalom, ljudi koje poznajemo, netko iz susjedstva, netko iz društva, netko s nogometnog terena. Za koga ćete navijati, kad vaši nogometaši nisu otišli, pa neću navijati za Šveđane, Norvežane i Engleze, a ne za svoje Bosance i Hrvate, koji su odmah pored nas, s kojima komuniciramo, prelazimo državne granice, prelazimo države, preko mostova, rijeka, polja, livada, dolina. Pa za koga bih ja trebao navijati?", rekao je.

Osvrnuo se i na svoje sunarodnjake koji ne navijaju za susjedne zemlje. "Ako ima onih koji ne navijaju, čije srce nije s njima, to je legitimno, ali nemojte to javno iznositi u javnost jer je primitivno", poručio je.

Odgovorio je i na pitanje zašto Srbija nema tako dobre rezultate kao Hrvatska. "Hrvatska reprezentacija godinama postiže vrhunske rezultate. Zapravo, napravili su vječni rezultat, ušli su u nogometnu vječnost. Nije lako biti drugi i dva puta treći na kugli zemaljskoj, gdje svi igraju nogomet", istaknuo je.

Bogdanović je naglasio i da Srbija nije zaslužila otići na SP. "Da smo zaslužili, išli bismo. Žao mi je jer nogomet spaja", zaključio je.

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rade bogdanović sp 2026. sp2026 svjetsko nogometno prvenstvo

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