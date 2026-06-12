Legendarni Srbin otkrio za koga navija na SP-u: "Ušli su u nogometnu vječnost. To su naša djeca..."

"To su naši susjedi, to su naša djeca, to su djeca, uostalom, ljudi koje poznajemo, netko iz susjedstva, netko iz društva, netko s nogometnog terena. Za koga ćete navijati, kad vaši nogometaši nisu otišli, pa neću navijati za Šveđane, Norvežane i Engleze, a ne za svoje Bosance i Hrvate, koji su odmah pored nas, s kojima komuniciramo, prelazimo državne granice, prelazimo države, preko mostova, rijeka, polja, livada, dolina. Pa za koga bih ja trebao navijati?", rekao je.