Velika promjena za pacijente: Hrvatska uvela kućnu hemodijalizu

Kućna hemodijaliza pacijentima donosi bolje kliničke ishode i veću kvalitetu života jer im omogućuje da liječenje provode u vrijeme koje sami odaberu, rekao je v.d. voditelja Odjela za dijalizu KB Dubrava Ivan Durlen. Naveo je da je u Hrvatskoj oko 2400 bolesnika na hemodijalizi te procijenio da bi za kućnu hemodijalizu u početku moglo biti prikladno do deset posto pacijenata. Pritom kandidati moraju biti sposobni samostalno provoditi liječenje ili imati pomoć druge osobe.