Slovenija ukinula kontrole na granici s Hrvatskom i Mađarskom

„Procijenili smo da je potpuno nepotrebno da policajci sjede u kućicama na nekadašnjim graničnim prijelazima jer se ilegalni prelasci državne granice nedvojbeno događaju izvan tih točaka. Zato je vlada ukinula tu mjeru. S obzirom na početak turističke sezone i stanje na našim cestama, gdje se zbog nepromišljenih poteza Darsa stvaraju prometne gužve, potpuno je nepotrebno da policija dodatno usporava promet na granici. Još je važnije to što ćemo te policajce usmjeriti na provođenje nasumičnih kontrola, čime će se povećati učinkovitost u otkrivanju nezakonitih prelazaka državne granice, ali i drugih nezakonitih radnji”, pojasnio je Matoz.