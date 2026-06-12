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policija se povlači

Slovenija ukinula kontrole na granici s Hrvatskom i Mađarskom

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N1 Slovenija
|
12. lip. 2026. 11:01
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bregana, slovenija, granica, granični prijelaz
N1

Vlada je donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Kako je pojasnio ministar unutarnjih poslova Franci Matoz, policija se time povlači s graničnih prijelaza, a nadzor će se ubuduće provoditi „na drukčije i učinkovitije načine rada policije”.

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Takav pristup, prema procjeni vlade, nužan je i zbog osjetnog povećanja migracija na zapadnobalkanskoj migrantskoj ruti tijekom ove godine..

Granični nadzor ukinut je jučer od ponoći, kada su se policajci povukli s graničnih prijelaza, prilagodili prometnu signalizaciju kako bi promet mogao nesmetano teći, te nastavili rad u svojim matičnim postrojbama.

Prema riječima ministra unutarnjih poslova i javne uprave Francija Matoza, nadzor će se ubuduće provoditi „na drukčije i bolje načine rada policije”. Pritom je naglasio da ukidanje nadzora neće smanjiti sigurnost, nego će je povećati.

„Procijenili smo da je potpuno nepotrebno da policajci sjede u kućicama na nekadašnjim graničnim prijelazima jer se ilegalni prelasci državne granice nedvojbeno događaju izvan tih točaka. Zato je vlada ukinula tu mjeru. S obzirom na početak turističke sezone i stanje na našim cestama, gdje se zbog nepromišljenih poteza Darsa stvaraju prometne gužve, potpuno je nepotrebno da policija dodatno usporava promet na granici. Još je važnije to što ćemo te policajce usmjeriti na provođenje nasumičnih kontrola, čime će se povećati učinkovitost u otkrivanju nezakonitih prelazaka državne granice, ali i drugih nezakonitih radnji”, pojasnio je Matoz.

Dodao je da je takav pristup, prema procjeni vlade, nužan i zbog osjetnog povećanja migracija na zapadnobalkanskoj migrantskoj ruti tijekom ove godine.

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granice slovenija

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