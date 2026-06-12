ISTRAGA U OROSLAVJU
HDZ-ovac se na društvenim mrežama šali na račun SDP-a i Možemo. Šimunića prijavio i jedan SDP-ovac
Istraga koju je USKOK pokrenuo protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića nastavlja izazivati reakcije i prijepore između vladajućih i oporbe.
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Posljednji u nizu javio se bivši ministar pravosuđa Ivan Malenica (HDZ). Na vijest da je i jedan član SDP-a prijavio Šimunića, a njegova stranka ga sad javno brani, našalio se na društvenim mrežama.
Pritom je sugerirao ono što vladajući čine u posljednje vrijeme, da su Možemo i Sandra Benčić istinski lideri oporbe te da SDP i Siniša Hajdaš Dončić postupaju po njenim naputcima.
"Aliud dicit, aliud agit.
Sandra Bencic: Halo Sinisa, jesi slobodan?
Hajdas Dončić: Ej Sandra, što ima?
SB: morate hitno podržati Viktora Šimunića?
HD: Ali Sandra bili smo protiv njega i nas član je potpisao kaznenu prijavu!
SB: Rekla sam svoje, napravi to odmah!"
Aliud dicit, aliud agit.— Ivan Malenica (@ivan_malenica) June 12, 2026
Sandra Bencic: Halo Sinisa, jesi slobodan?
Hajdas Dončić: Ej Sandra, što ima?
SB: morate hitno podržati Viktora Šimunića?
HD: Ali Sandra bili smo protiv njega i nas član je potpisao kaznenu prijavu!
SB: Rekla sam svoje, napravi to odmah! pic.twitter.com/100RODoFro
Kako doznaje Ilko Ćimić s Indexa, prijavu protiv Šimunića na temelju koje je reagirao USKOK podnijeli su bivši gradski vijećnici Oroslavja Ivan Tuđa, Stanko Čičko, Zlatko Posavec, Lucija Grabušić, Branko Čičko, Mirela Bačani Đunđek, Emil Gredičak i Daniel Vnuk. Tuđa je član SDP-a i bivši gradonačelnik Oroslavja.
Sumnja se da je Šimunić, koristeći svoje funkcije, unaprijed dogovorio poslove s dvojicom poznanika poduzetnika. Riječ je o Tomislavu Čavki, direktoru tvrtke Pagodromio, koja se bavi iznajmljivanjem montažnih klizališta, te Romanu Rogoviću, direktoru tvrtki Pecunia savjetovanje i Woodmood Zagorje, specijaliziranih za iznajmljivanje sajamskih kućica i festivalske opreme. Istražitelji sumnjaju da je s njima dogovorio angažman na manifestaciji Advent u Oroslavju 2024.
Pretrage se provode u sklopu izvida koje USKOK vodi više od godinu dana. To isto tvrdi i ministar pravosuđa Damir Habijan.
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