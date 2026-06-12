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ISTRAGA U OROSLAVJU

HDZ-ovac se na društvenim mrežama šali na račun SDP-a i Možemo. Šimunića prijavio i jedan SDP-ovac

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N1 Info
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12. lip. 2026. 11:14
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Sandra Benčić, Siniša Hajdaš Dončić
Patrik Macek/PIXSELL

Istraga koju je USKOK pokrenuo protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića nastavlja izazivati reakcije i prijepore između vladajućih i oporbe.

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Posljednji u nizu javio se bivši ministar pravosuđa Ivan Malenica (HDZ). Na vijest da je i jedan član SDP-a prijavio Šimunića, a njegova stranka ga sad javno brani, našalio se na društvenim mrežama.

Pritom je sugerirao ono što vladajući čine u posljednje vrijeme, da su Možemo i Sandra Benčić istinski lideri oporbe te da SDP i Siniša Hajdaš Dončić postupaju po njenim naputcima.

"Aliud dicit, aliud agit.

Sandra Bencic: Halo Sinisa, jesi slobodan?

Hajdas Dončić: Ej Sandra, što ima?

SB: morate hitno podržati Viktora Šimunića?

HD: Ali Sandra bili smo protiv njega i nas član je potpisao kaznenu prijavu!

SB: Rekla sam svoje, napravi to odmah!"

Kako doznaje Ilko Ćimić s Indexa, prijavu protiv Šimunića na temelju koje je reagirao USKOK podnijeli su bivši gradski vijećnici Oroslavja Ivan Tuđa, Stanko Čičko, Zlatko Posavec, Lucija Grabušić, Branko Čičko, Mirela Bačani Đunđek, Emil Gredičak i Daniel Vnuk. Tuđa je član SDP-a i bivši gradonačelnik Oroslavja.

Sumnja se da je Šimunić, koristeći svoje funkcije, unaprijed dogovorio poslove s dvojicom poznanika poduzetnika. Riječ je o Tomislavu Čavki, direktoru tvrtke Pagodromio, koja se bavi iznajmljivanjem montažnih klizališta, te Romanu Rogoviću, direktoru tvrtki Pecunia savjetovanje i Woodmood Zagorje, specijaliziranih za iznajmljivanje sajamskih kućica i festivalske opreme. Istražitelji sumnjaju da je s njima dogovorio angažman na manifestaciji Advent u Oroslavju 2024.

Pretrage se provode u sklopu izvida koje USKOK vodi više od godinu dana. To isto tvrdi i ministar pravosuđa Damir Habijan.

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Teme
hdz ivan malenica ivan tuđa možemo oroslavje uskok viktor šimunić

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