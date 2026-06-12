VIDEO / Novi val napada Ukrajine i Rusije: Pogođeno važno postrojenje

Ruski dronovi u Ukrajini su napali željezničke kolodvore, stupove za električnu signalizaciju i podstanice u sjevernoj ukrajinskoj Sumskoj oblasti, pri čemu je poginuo željeznički radnik, a još jedan je ozlijeđen. Dan ranije u napadu na grad Konotop, također u Sumskoj oblasti, poginuo je jedan željeznički radnik, a četiri su ozlijeđena.