Poziv da se zaustavi pokop i naloži obdukcija četničkog vojvode, ključnog svjedoka u "Sarajevo safariju"

Istraga o masovnim ubojstvima u Sarajevu uslijedila je nakon dokumentarnog filma „Sarajevo Safari” iz 2022. godine, u režiji Mirana Zupaniča. Film iznosi tvrdnje da su elitni ljubitelji oružja iz Rusije, Kanade i SAD-a vikendom dolazili na sarajevska brda kako bi iz zabave pucali na civile, uz višu cijenu za gađanje djece.