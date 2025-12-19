slavko aleksić
Poziv da se zaustavi pokop i naloži obdukcija četničkog vojvode, ključnog svjedoka u "Sarajevo safariju"
Ključni svjedok u središtu istrage o tome jesu li bogati turisti tijekom opsade Sarajeva 1990-ih plaćali tisuće eura kako bi ubijali nenaoružane civile iznenada je preminuo.
Preuzeo kontrolu nad Židovskim grobljem
Slavko Aleksić, zloglasni četnički vojvoda i bivši zapovjednik bosanske paravojne postrojbe, umro je u Trebinju, iako je, prema navodima, bio u dobrom zdravstvenom stanju, piše The Times.
Njegova iznenadna smrt dogodila se nakon što je prošlog mjeseca u Italiji pokrenuta istraga zbog optužbi o tzv. „ljudskom safariju” – snajperskim izletima tijekom ratova na Balkanu, sukoba u kojima je ubijeno više od 11.000 civila.
Aleksić (69) je tijekom opsade Sarajeva preuzeo kontrolu nad Židovskim grobljem iznad grada, koje su koristili snajperisti. Prema riječima srbijanskog odvjetnika Čedomira Stojkovića, „bio bi ključni svjedok” jer je „mogao reći tko je pucao i tko je sve organizirao”.
Hrvatski istraživački novinar Domagoj Margetić dodao je:
„U studenome je Aleksić navodno bio u dobrom zdravstvenom stanju – a sada je iznenada, i vrlo zgodno, preminuo.”
Povezanost s "ljudskim safarijem" u Sarajevu?
Prošlog mjeseca srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić optužen je za umiješanost u sarajevski „ljudski safari”, što je on odlučno demantirao.
Dana 24. studenoga Aleksić je dao intervju za srpsku televiziju u kojem je tvrdio da predsjednik nije imao nikakve veze sa snajperskim djelovanjem.
„Aleksić je tada bio živ i zdrav, nije spominjao smrtonosnu bolest i, štoviše, rekao je da je spreman svjedočiti u Vučićevu korist”, izjavio je Margetić.
Prema njegovim navodima, Aleksić je 12. prosinca rekao u radijskoj emisiji da se nalazi u bolnici u Beogradu, nakon što je navodno iz Bosne prebačen u vojnu bolnicu uz pomoć srbijanske tajne službe, prenosi Slobodna Dalmacija.
Stojković je izjavio:
„Razumno je posumnjati da je Aleksićeva smrt povezana s istragom o ‘ljudskom safariju’ i da je u to bila uključena srbijanska obavještajna služba.”
Poziv na obdukciju
Margetić je pozvao tužitelje za ratne zločine da zaustave bilo kakvu kremaciju ili pokop Aleksića te da nalože obdukciju kako bi se utvrdilo postoji li mogućnost trovanja.
Njegova smrt uslijedila je i nedugo nakon ponovnog pojavljivanja morbidne snimke automobila koji mu se pripisuje, a na čijem se poklopcu nalazi ljudska lubanja – navodno izvađena iz tijela bosanske žrtve – s kacigom UN-a.
Istraga nakon dokumentarnog filma
Istraga o masovnim ubojstvima u Sarajevu uslijedila je nakon dokumentarnog filma „Sarajevo Safari” iz 2022. godine, u režiji Mirana Zupaniča. Film iznosi tvrdnje da su elitni ljubitelji oružja iz Rusije, Kanade i SAD-a vikendom dolazili na sarajevska brda kako bi iz zabave pucali na civile, uz višu cijenu za gađanje djece.
Preživjeli masakara u Sarajevu poručili su da za turiste koji su navodno plaćali pucanje na civile tijekom rata traže najstrože kazne.
Stanovnici sada polažu nadu u novu istragu pokrenutu u Milanu, koja bi napokon mogla razotkriti jesu li strani državljani doista dolazili na prve linije bojišnice kako bi pucali na civile.
Tužitelji su reagirali nakon što je talijanski novinar i pisac Ezio Gavazzeni podnio kaznenu prijavu, tvrdeći da su posjetitelji plaćali bosanskim Srbima između 70.000 i 88.000 funti za odlazak na snajperske položaje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare