Edin Subašić
Bivši obavještajac Armije BiH: Vučić nije bio dio "Sarajevo safarija", treba odgovarati za druge stvari - poput nadstrešnice
Aleksandar Vučić nije bio dio fenomena „Sarajevo safari“ tijekom rata u BiH, izjavio je za Danas bivši obavještajac Armije BiH Edin Subašić, koji poručuje da bi aktualni predsjednik Srbije trebao odgovarati za neke druge stvari, poput pada nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu.
Subašić za Danas objašnjava da je za tzv. sarajevski safari prvi put čuo 1993. godine, kada je dobio na analizu dokument s iskazom srpskog dobrovoljca SRS-a iz Srbije, zarobljenog na linijama bojišta oko Sarajeva.
„Tada sam radio kao analitičar u Vojnoj obavještajnoj službi Armije Republike BiH. Njegova izjava bila je nezanimljiva sve do detalja kada je spomenuo da se od Beograda do Pala vozio s petoricom Talijana koji su bili ‘čudno obučeni, imali su sve skupo na sebi, lovačko odijelo… puške u futrolama… bili su iz Milana’“, prisjeća se.
Dodaje, međutim, da ni to nije bilo neobično, jer je tada dolazilo dosta stranih plaćenika koji su ratovali na srpskoj strani, ali nikad ranije nisu dolazili Talijani.
„I onda me šokirala informacija… Na pitanje tog radikala ‘koliku dnevnicu dobivaju za ratovanje u Sarajevu’ jedan od Talijana mu je odgovorio da oni ‘neće dobiti dnevnicu, nego su oni platili da idu pucati po Sarajevu’. Kako i zašto? Odgovorili su mu da su oni zapravo lovci, a ne vojnici i da ‘idu u Sarajevo kao na safari… po ljudsku glavu kao trofej’“, naglašava Subašić.
Informacija proslijeđena UNPROFORU-u, odgovor stigao nakon mjeseci
Ta informacija je, kako je objasnio, odmah proslijeđena na provjeru talijanskim obavještajcima u UNPROFOR-u, a odgovor je stigao nakon četiri, pet mjeseci, negdje u travnju 1994. godine.
„Talijanska obavještajna služba SISMI obavijestila nas je da je ‘locirano mjesto odakle se sve organizira i kreće, da je to mjesto neutralizirano i da se više neće ponavljati’. Kratko i jasno, ali i značajno. Obavijest da je ‘mjesto pronađeno i neutralizirano’ zapravo je bila potvrda da je informacija od zarobljenika bila točna. Dakle, bogati stranci su tijekom rata dolazili u Sarajevo, plaćali srpskim snagama da ih uvedu u svoje borbene linije, a zatim su ubijali Sarajlije iz najnižih poriva – kao divljač u lovu“, ističe Subašić.
Taj predmet je, kao riješen slučaj, bio zatvoren sve do 2022. godine i filma „Sarajevo Safari“, koji je potaknuo gradonačelnicu Sarajeva Benjaminu Karić da podnese kaznenu prijavu u Tužiteljstvu BiH protiv NN izvršitelja i organizatora ovog morbidnog safarija.
Potraga i u Italiji
Neovisno o toj prijavi, kako objašnjava Subašić, talijanski pisac i novinar Ezio Gavaceni dao se u potragu za počiniteljima u Italiji, u Milanu, i skupio toliko dokaza da je državni tužitelj Italije otvorio službenu istragu i zadužio specijalnu jedinicu karabinjera koja će operativno raditi.
O prijavi protiv Vučića
Komentirajući to što su novinar iz Hrvatske Domagoj Margetić i odvjetnik iz Srbije Čedomir Stojković podnijeli prijave protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa „Sarajevo safarijem“, Subašić je rekao da je Vučić posljednji čovjek na svijetu kojeg bi uzeo u obranu, ali da on doista nije bio dio tog fenomena.
„On treba odgovarati za druge stvari. Dakle, imamo više Šešeljevih izjava da je mladi radikal Aleksandar Vučić bio dobrovoljac u jedinici četničkog vojvode Slavka Aleksića na položajima na židovskom groblju iznad Sarajeva. S tih srpskih položaja snajperska vatra po gradu bila je najsmrtonosnija. Međutim, Vučić se ne uklapa u profil safari-lovaca o kojima ovdje govorimo. Ako je i pucao, on sigurno nije plaćao za to, niti je bio dio tih aranžmana“, naglašava Subašić.
Ipak treba raščistiti nedoumice
Dodaje ipak da treba raščistiti nedoumice oko video snimke Vučića iz Sarajeva i razjasniti što mu je u ruci – stativ od kamere, kišobran ili puška.
„Postoje IT i AI programi za prepoznavanje lica i predmeta kojima se može utvrditi što drži u ruci, ali to mora napraviti neka institucija za provođenje zakona da bi se dobio pravno valjan dokaz i onda govorilo o njegovoj objektivnoj odgovornosti“, rekao je Subašić uz ocjenu da Margetić i Stojković svojim kaznenim prijavama zapravo „kontaminiraju istrage u Milanu i Sarajevu nepotrebnim optužbama koje je lako pobiti“.
„Vučić jest za sud i zatvor, ali za druge stvari. Eto, počnimo od nadstrešnice u Novom Sadu“, zaključuje sugovornik za Danas.