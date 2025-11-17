Novinar zaslužan za otvaranje istrage o "Sarajevo safariju": "Iznimno bogati poduzetnici plaćali i do 100.000 eura"

AFP / VINCENT AMALVY

Talijanski novinar i pisac Ezio Gavazzeni, čija je žalba milanskom tužiteljstvu dovela do otvaranja istrage protiv pojedinaca koji su plaćali vikend snajperske ture kako bi pucali na civile u Sarajevu tijekom rata u Bosni i Hercegovini, rekao je za Anadolu Agency da takvim kriminalnim turama nisu prisustvovali samo Talijani, već i bogati građani drugih zapadnih zemalja.

"Izuzetno bogati pojedinci"

Prema Gavazzeniju, tijekom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, izuzetno bogati pojedinci iz Italije, Njemačke, Francuske, Velike Britanije i drugih zapadnih zemalja plaćali su ogromne svote novca, ekvivalentne današnjih 80.000 do 100.000 eura, kako bi vikendom bili odvedeni na srpske snajperske položaje oko Sarajeva i pucali na nenaoružane bosanske civile.

Gavazzeni je detaljno opisao da su mete mogle biti djeca, žene ili muškarci, bez ikakve iznimke.

Prvi put saznao još 1995.

Gavazzeni kaže da je za takve kriminalne ture prvi put saznao 1995. godine, iz članaka u talijanskom tisku, te da ga je ta tema duboko pogodila, ali tada nije imao priliku istražiti je, prenosi Anadolu.

Prekretnica se dogodila 2022. godine, nakon izlaska dokumentarnog filma "Sarajevo Safari", redatelja Mirana Zupaniča, u kojem su prikazana prva izravna svjedočanstva ljudi koji su vidjeli ili upoznali sudionike takvih "lovačkih tura".

"Čim sam vidio dokumentarac, odmah sam kontaktirao Zupanića i tu je moje istraživanje počelo", rekao je Gavazzeni, naglašavajući da je informacije dobio iz raznih vjerodostojnih izvora.

Tipični sudionik iznimno bogati, društveno cijenjeni profesionalac ili poduzetnik

Novinar opisuje tipičnog sudionika kao iznimno bogatog, društveno cijenjenog profesionalca ili poduzetnika, osobu iz visokog društva, ljubitelja oružja i lova.

Po njegovim riječima, ti su ljudi organizirano odvođeni u ratne zone bivše Jugoslavije, prije svega u Sarajevo, ali i u Mostar, Pale i Srebrenicu.

Svaki od njih imao je lokalnog vodiča, osobu koja ih je pratila do snajperskih položaja i osiguravala im oružje i pristup mjestima s kojih su mogli pucati na civile.

Gavazzeni tvrdi da broj sudionika nije mali.

"Ne govorimo o desecima, radi se o puno većem broju, nije pogrešno reći da se radi o stotinama ljudi", rekao je.

Dodao je da mu je pouzdan izvor dao brojku koja bi se eventualno mogla zamijeniti za jednog ili dva, ali da je stvarna.

Podnio podnesak od 17 stranica tužiteljstvu u Milanu

Nakon što je prikupio dovoljno materijala, Gavazzeni je u veljači ove godine podnio podnesak od 17 stranica tužiteljstvu u Milanu, tražeći otvaranje istrage.

Tužitelji su mjesecima detaljno proučavali dokument i nisu ga odbacili, iako su to mogli učiniti.

U listopadu je novinar, zajedno sa svojim odvjetnikom Nicolom Brigidom i savjetnikom, bivšim sucem Guidom Salvinijem, pozvan u tužiteljstvo, gdje su obaviješteni da je istraga službeno otvorena.

Slučaj je dodijeljen Carabinieri ROS-u, posebnoj jedinici karabinjera za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala.

Istog dana, Gavazzeni je tužiteljstvu predao i nove dokaze koje je prikupljao od veljače.

Ova istraga ponovno je otvorila raspravu o nevidljivim i nekažnjenim zločinima tijekom opsade Sarajeva, jedne od najdužih opsada modernog doba.

Gavazzenijeva otkrića o "ratnom turizmu" bogatih stranaca dodatno su šokirala javnost, otkrivajući novu dimenziju zločina počinjenih nad stanovnicima opkoljenog Sarajeva.