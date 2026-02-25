JEFTINIJA KOMUNIKACIJA
Predloženo ukidanje roaminga između EU i Zapadnog Balkana
Europska komisija predložila je pokretanje pregovora s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom o ukidanju roaming naknada.
Kako je priopćeno, nakon što sporazumi budu finalizirani i nakon što se u potpunosti usklade s pravilima EU o roamingu, neće biti dodatnih roaming naknada za pozive, SMS poruke i korištenje mobilnih podataka pri putovanjima u zemlje Europske unije.
To će značiti povezanost po domaćim cijenama ne samo za građane i poslovne subjekte sa Zapadnog Balkana koji posjećuju EU, već i za putnike iz EU u zemlje Zapadnog Balkana.
Sporazum će omogućiti lakšu i pristupačniju komunikaciju za ljude i tvrtke.
Usvajanjem prijedloga pregovaračkih mandata danas, Komisija traži od Vijeća odobrenje za otvaranje pregovora s državama Zapadnog Balkana. Nakon što Vijeće usvoji odluku, Komisija će pregovarati bilateralne sporazume sa svakim partnerom pojedinačno.
Niže tarife unutar regije
Prijedlog Komisije ima za cilj nadogradnju i unapređenje postojećih dobrovoljnih roaming obveza između pojedinih mobilnih operatera u EU i na Zapadnom Balkanu. Te dobrovoljne inicijative već omogućuju putnicima da koriste snižene roaming tarife prilikom kretanja između te dvije regije. Osim toga, građani država Zapadnog Balkana imaju koristi od sniženih tarifa prilikom putovanja unutar regije, u okviru regionalnog sporazuma o roamingu za Zapadni Balkan.
Marta Kos, europska povjerenica za proširenje, istaknula je da roaming naknade predstavljaju problem diljem Zapadnog Balkana.
„Neočekivani računi tijekom putovanja nešto su što u EU više ne prihvaćamo. Danas smo predložili pokretanje pregovora kako bismo taj režim proširili i na Zapadni Balkan“, istaknula je u objavi.
