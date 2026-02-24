Šušnjar: "Nafta teče Jadranskim naftovodom i vjerojatno je već stigla do naših prijatelja u Mađarskoj i Slovačkoj"

Marko Prpic/PIXSELL

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u službenom je posjetu Sjedinjenim Američkim Državama od danas do petka, tijekom kojeg će u Washingtonu i Pittsburghu sudjelovati na dva međunarodna skupa posvećena energetskoj sigurnosti i LNG suradnji između Europe i SAD-a, priopćilo je Ministarstvo gospodarstva u utorak. O posjetu je pisao i sam Ministar, koji je na društvenim mrežama objavio par detalja o opskrbi Mađarske i Slovačke naftom.

"Sljedećih nekoliko dana boravit ću u Sjedinjenim Američkim Državama na sastancima s američkim dužnosnicima, institucijama i predstavnicima industrije. Jedan od ključnih prioriteta je predstaviti hrvatsku infrastrukturu za transport plina i nafte kao stup regionalne energetske sigurnosti," poručio je ministar Šušnjar.

"Hrvatski energetski trokut – plin, nafta i, nadamo se uskoro, nuklearna energija – zapadni je po izboru i po strategiji. A ako su uvjeti pravi, otvoreni smo za to da ga učinimo još snažnije američkim (eto vam partnerske države, zar ne?).

Drugi govore o „suverenosti“, a pritom ostaju ovisni o ruskim izvorima u sva tri segmenta. Mi biramo otpornost, saveznike i stvarnu sigurnost."

"P.S. Otkrit ću vam jednu veliku tajnu: nafta usklađena sa sankcijama EU-a i OFAC regulativom TRENUTAČNO teče Jadranskim naftovodom i vjerojatno je već stigla do naših prijatelja i saveznika u Mađarskoj i Slovačkoj. Naša infrastruktura isporučuje – i može to nastaviti činiti," poručio je Šušnjar na društvenim mrežama.