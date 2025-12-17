Predsjednica HNV-a: Nema znakova otopljavanja odnosa Hrvatske i Srbije

„No, mi ćemo se nastaviti kretati dosadašnjim smjerom dok god se ne dogode susreti dviju država. Ako pratite moje istupe u Saboru, možete vidjeti da jednako tako pitam ministre u Hrvatskoj kada će doći do susreta s predstavnicima vlasti Republike Srbije“, navela je ona, podsjetivši kako hrvatska zajednica stalno nastoji biti most suradnje dvije države.