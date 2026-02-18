Oglas

Ljiljana Karadžić

Preminula supruga osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića

Hina
18. velj. 2026. 16:01
Radovan i Ljiljana Karadžić
Supruga osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića Ljiljana umrla je u srijedu u bolnici u Istočnom Sarajevu, objavili su lokalni mediji.

Ljiljana Zelen Karadžić (81) godinama je bila pod američkim sankcijama kao jedna od osoba koje su pomagale u skrivanju ratnog lidera bosanskih Srba koji je godinama bio u bijegu pred pravosuđem. Uhićen je u Beogradu 2008. godine i potom izručen Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju (ICTY).

On je u Den Haagu 2019. godine pravomoćno osuđen na doživotni zatvor nakon što je proglašen krivim za najteže ratne zločine, uključujući genocid u Srebrenici te opsadu Sarajeva. Kaznu izdržava na u zatvoru na britanskom otoku Wight.

Njegova supruga, koja je po profesiji liječnica, za to vrijeme bila je na čelu organizacije Crvenog križa Republike Srpske. I Karadžić i njegova supruga diplomirali su na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i do rata su živjeli u tom gradu.

Teme
Američke sankcije Genocid u Srebrenici Haški sud Radovan Karadžić Ratni zločini ljiljana karadžić

