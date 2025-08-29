United Group potvrdio razgovor Millera i Lučića: Nezakonito snimanje privatne komunikacije

Aleksandra Subotić nije zaposlena kao članica uredničkog tima ni u jednoj medijskoj organizaciji u sklopu United Groupa, niti je ikada bila članica uredničkog tima. Stoga su nedavni navodi u medijima kako je gospođa Subotić dio uredničkog tima netočni. Subotić je dio menadžerskog tima United Groupa i ostaje na svojoj poziciji. Gospodin Miller je u snimci izjavio da neće raskinuti radni odnos s gospođom Subotić.”, navodi se u priopćenju.