United Group potvrdio razgovor Millera i Lučića: Nezakonito snimanje privatne komunikacije

Kompanija United Group potvrdila je danas da se razgovor između njezina glavnog direktora Stana Millera i glavnog direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića doista održao, naglasivši da je riječ o poslovnom razgovoru. Također ističu da osuđuju svako nezakonito snimanje privatnih razgovora, što je, kako navode, ovdje slučaj.
“Ranije ove godine, United Group prodao je dio imovine Telekomu Srbija. Nakon takve transakcije komunikacija između dviju kompanija uobičajena i nužna”, stoji u priopćenju UG-a.
Dodaju kako je objavljena snimka nepotpuna i da ne odražava cijeli razgovor niti kontekst njegovih pojedinih tema, te da u ni u jednom trenutku Telekom Srbija, kao ni bilo koja druga osoba ili entitet, nikada nije vršio niti pokušao vršiti pritisak na kompaniju United Group vezano za zaposlenje Aleksandre Subotić.
“United Grupa ne podliježe političkom utjecaju bilo koje vrste.
Aleksandra Subotić nije zaposlena kao članica uredničkog tima ni u jednoj medijskoj organizaciji u sklopu United Groupa, niti je ikada bila članica uredničkog tima. Stoga su nedavni navodi u medijima kako je gospođa Subotić dio uredničkog tima netočni. Subotić je dio menadžerskog tima United Groupa i ostaje na svojoj poziciji. Gospodin Miller je u snimci izjavio da neće raskinuti radni odnos s gospođom Subotić.”, navodi se u priopćenju.
Iz kompanije ističu da je United Group predan jasnom i dosljednom razdvajanju menadžmenta i uredničkih odluka.
"Upravo je iz tog razloga nedavno angažirao dva neovisna međunarodna savjetnika koji provode reviziju medijskog poslovanja kompanije, s ciljem dodatnog osnaživanja njegove potpune neovisnosti. Svaki pokušaj sugestije kako United Group želi narušiti neovisnost svojih medijskih kuća odlučno se odbacuje.
United Group osuđuje nezakonito snimanje privatnih razgovora, tako i u ovom slučaju. ”, zaključuje se u priopćenju kompanije.
