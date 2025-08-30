Oglas

Deset goveda uginulo

Prvi slučajevi bedrenice u BiH

Hina
30. kol. 2025. 10:25
15.01.2025., Donja Pretricka - Cudo u Donjoj Petrickoj.
Damir Spehar/PIXSELL

Deset goveda uginulo je od posljedica bedrenice na farmi u Hercegbosanskoj županiji, što je prvi slučaj pojave te bolesti kod životinja u Bosni i Hercegovini ove godine.

Na farmi u Bosanskom Grahovu ovoga tjedna uginulo je ukupno deset goveda zaraženih bedrenicom, a ostale životinje stavljene su u karantenu, priopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

Veterinarska stanica u Livnu je nakon sumnje u zarazu uzela uzorke krvi od tri uginule životinje, nakon čega je analizom u Veterinarskom fakultetu u Sarajevu potvrđena sumnje na zaraznu bolest.

Županijska veterinarska inspekcija odmah je poduzela sve zakonom propisane mjere.

Životinje su zakopane na propisan način i izvršena je sanacija terena u skladu s pravilnikom o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja.

Bedrenica je opasna zarazna bolest koju izaziva bakterija Bacillus anthracis, a može se prenijeti i na ljude.

Zaražene životinje se ne liječe, već se provode mjere nadzora zabrana kretanja, zbrinjavanje lešina, čišćenje i dezinfekcija, kontrola glodavaca i obvezno cijepljenje.

Hrvatski veterinarski institut izvijestio je da je tijekom ljeta zabilježeno više desetaka slučajeva zaraze bolesti bedrenice.

Teme
BiH bedrenica

