Sakupljanje prstaca zabranjeno je u Bosni i diljem Europske unije zbog štete koju uzrokuje postupak vađenja koji uključuje razbijanje stijena na morskom dnu.
Dok bi ronilac u Hrvatskoj ili na drugoj strani Jadrana u Italiji vjerojatno bio uhićen i kažnjen, on slobodno obavlja svoj posao uz obalu Neuma, siguran u spoznaji da ga nitko ne nadzire.
Neum je vjerojatno jedino mjesto u Europi gdje se prstaci i dalje otvoreno izlažu u restoranima i nalaze na jelovnicima, jedanaest godina nakon što je vlast u Hercegovačko-neretvanskoj županiji – jednoj od deset županija Federacije BiH – zabranila njihovo sakupljanje, posjedovanje i trgovinu, piše Balkan Insight.
Kolike su kazne?
Zakon predviđa kazne za fizičke osobe u rasponu od 150 do 510 eura, te do 7.600 eura za pravne osobe, ali ronilac zna da ga vjerojatno nikada neće uhvatiti.
Tijekom trosatnog zarona može sakupiti pet do šest kilograma prstaca, koje prodaje restoranima po cijeni između 125 i 150 eura. U „dobrom danu“, kaže, može izroniti i do 10 kilograma.
„Nas pet-šest izvlači te školjke u Neumu, i svatko od nas brine o različitim restoranima u Neumu i gradovima u unutrašnjosti,“ rekao je, govoreći pod uvjetom anonimnosti. Tijekom ljeta, kaže, roni „svaka tri do četiri dana.“
„Mislim da ih ljudi vole upravo zato što su svugdje zabranjeni,“ dodao je.
Utjecaj na okoliš, međutim, ogroman je.
Utjecaj na okoliš
„Da bi ih se izvadilo, da bi se izvadili iz kamena, kamen se mora razbiti, a time se uništava supstrat u kojem se nalaze, što potom uništava cijeli ekosustav,“ rekao je Nikša Glavić, morski biolog s Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku.
„Kada uništite supstrat radi sakupljanja prstaca, uništavate i stanište drugih vrsta, poput algi, dijatomeja i nekih drugih beskralježnjaka,“ rekao je Glavić za BIRN. „S druge strane, narušavate i životne cikluse drugih vrsta koje žive u stijeni, poput beskralježnjaka, riba i hobotnica koje se u njoj skrivaju.“
„U suštini, rušite nekretninu, da se tako izrazim.“
Ostatak istraživanja o zabranjenim prstacima pročitajte OVDJE.
