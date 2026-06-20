Bivši HDZ-ov ministar Tolušić imao prometnu nesreću: U bolnici je

Dodaju i kako su u nesreći lakše ozlijeđeni vozač i putnik iz osobnog automobila. Kako tvrdi sugovornik blizak bivšem ministru, Tolušić je u automobilu bio u svojstvu putnika, a teretni automobil udario je u zadnja vrata upravo gdje je Tolušić sjedio. Bivši ministar je, doznaju, trenutačno je u bolnici.