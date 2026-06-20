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U Bjelovaru

Bivši HDZ-ov ministar Tolušić imao prometnu nesreću: U bolnici je

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N1 Info
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20. lip. 2026. 09:40
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20.06.2022.,Zagreb - Bivsi ministar Tomislav Tolusic u pratnji odvjetnika Ivana Stanica dolazi u USKOK dati iskaz vezano za aferu Aldrovic-Milosevic Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Bjelovarsko-bilogorska policija izvijestila je kako je u noći 18 lipnja malo iza ponoći u Bjelovaru došlo do prometne nesreće u kojoj su dvije osobe zadobile lakše tjelesne ozlijede.

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Kako doznaje novinar 24sata Luka Safundžić, jedna od ozlijeđenih osoba u ovoj nesreći je i bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

"Nesreću je prouzročio 24-godišnji vozač teretnog automobila virovitičkih registarskih oznaka koji je, krećući se Ulicom Jurja Haulika, dolaskom do raskrižja s Ulicom Andrije Kačića Miošića, propustio zaustaviti se na prometni znak „STOP - obavezno zaustavljanje“ te nije propustio vozila koja su se kretala cestom s prednošću prolaska", objavila je policija.

Dodaju i kako je tom prilikom oduzeo prednost prolaska osobnom automobilu križevačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 19-godišnji vozač, uslijed čega je došlo do udara u lijevu bočnu stranu teretnog vozila.

"Nakon sudara teretni automobil zanio se te je stražnjim dijelom udario u hidrant na zelenoj površini uz kolnik", objavila je policija.

Dodaju i kako su u nesreći lakše ozlijeđeni vozač i putnik iz osobnog automobila. Kako tvrdi sugovornik blizak bivšem ministru, Tolušić je u automobilu bio u svojstvu putnika, a teretni automobil udario je u zadnja vrata upravo gdje je Tolušić sjedio. Bivši ministar je, doznaju, trenutačno je u bolnici.

"Po zaprimanju bolničke dokumentacije protiv 24-godišnjeg vozača slijedi odgovarajuća prijava", zaključili su iz policije.

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Teme
bjelovar policija prometna nesreća tomislav tolušić

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