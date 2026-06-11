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FOTO, VIDEO / Snažno nevrijeme poharalo dijelove Slovenije
Snažna olujna fronta koja se sinoć sa zapada kretala preko Slovenije ostavila je za sobom veliku štetu. Najteže je stradalo područje Gorenjske, gdje su orkanski udari vjetra rušili stabla, električne stupove i odnosili krovove
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Na mnogim područjima diljem Slovenije zbog posljedica nevremena i danas ujutro nema električne energije. Na području distribucijske mreže Elektro Ljubljana bez napajanja je 25 transformatorskih stanica i 1.556 korisnika.
Najviše ih je bez struje u okolici Radomlja, Komende i Cerkalja na Gorenjskem.
Kako je općina Komenda objavila na Facebooku, najteže je stradao njezin zapadni dio.
„Oštećen je velik broj gospodarskih i stambenih objekata, srušena su brojna stabla, prometne veze su prekinute, a pojedini dijelovi općine još uvijek su bez električne energije“, naveli su. Na terenu su sve raspoložive vatrogasne postrojbe, kao i civilna zaštita.
Iz općine pozivaju građane da se prije svega pobrinu za vlastitu sigurnost te da broj 112 zovu samo u hitnim slučajevima. „Svaka lokacija koja je prijavljena kao oštećena evidentirana je i bit će obrađena prema utvrđenim prioritetima“, poručili su.
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