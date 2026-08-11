"Proživio" dva svjetska rata
FOTO / Sava se spustila i otkrila olupinu staru više od stoljeća: "Slovenac" krije opasnu ratnu tajnu
Izuzetno nizak vodostaj Save ponovno je otkrio olupinu parnog tegljača "Slovenac", koji više od 80 godina leži između Sremske Mitrovice i Jarka. Brod je 1945. naletio na minu, a njegovi ostaci i danas mogu biti opasni jer je u trenutku potonuća prevozio granate i drugi ratni materijal
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Izuzetno nizak vodostaj Save ponovno je iz vode izvukao prizor koji se može vidjeti samo u posebnim uvjetima – ostatke parnog tegljača "Slovenac", olupine koja desetljećima leži između Sremske Mitrovice i Jarka.
Povijest broda počinje još 1913. godine u Budimpešti, gdje je izgrađen i porinut pod imenom "Vág". Nakon završetka Prvog svjetskog rata pripao je Kraljevini SHS, a 1921. dobio je novo ime – Slovenac, piše tportal.
Zbog plitkog gaza uglavnom je plovio Savom, a tijekom Drugog svjetskog rata zaplijenili su ga Nijemci i koristili za prijevoz vojne opreme.
Njegova ratna sudbina bila je iznimno burna. Prvi put potopljen je 1944. kod Ivankovca na Dunavu. Nakon što je izvađen i popravljen, iste je godine ponovno potonuo kod Beograda. Ponovno je osposobljen za plovidbu, no 24. travnja 1945. njegova je priča definitivno završila. Ploveći Savom uzvodno od Jarka naletio je na magnetsku tempiranu minu i potonuo uz lijevu obalu. Ondje se nalazi i danas.
Do olupine se ponekad može i pješice
Kada vodostaj Save dovoljno padne, veliki dijelovi olupine izlaze iz vode. Budući da se nalazi blizu obale, u vrijeme izrazito niskog vodostaja do nje se navodno može doći preko pješčanog spruda i plitke vode. Olupinu koriste ribolovci, a privlači i kupače, iako je približavanje i zadržavanje na njoj opasno.
Tijekom godina oštećivali su je i sakupljači sekundarnih sirovina. Na konstrukciji su vidljivi tragovi rezanja metala.
"Slovenac" ima i povijesnu vrijednost te se navodi kao zaštićeno dobro od posebnog povijesnog značaja.
U brodu bi još mogao biti ratni materijal
Olupina nikada nije uklonjena iako se nalazi u plovnom području te pri visokom vodostaju može predstavljati opasnost za brodove koji prolaze iznad nje. Prije desetak godina jedno je plovilo navodno prolaskom iznad olupine otkinulo ostatke zapovjednog mosta.
Uklanjanje broda dodatno komplicira njegova posljednja ratna misija. „Slovenac“ je u trenutku nailaska na minu prevozio granate i drugi ratni materijal.
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