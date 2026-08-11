Njegova ratna sudbina bila je iznimno burna. Prvi put potopljen je 1944. kod Ivankovca na Dunavu. Nakon što je izvađen i popravljen, iste je godine ponovno potonuo kod Beograda. Ponovno je osposobljen za plovidbu, no 24. travnja 1945. njegova je priča definitivno završila. Ploveći Savom uzvodno od Jarka naletio je na magnetsku tempiranu minu i potonuo uz lijevu obalu. Ondje se nalazi i danas.