Miller ušao u upravu krovne tvrtke N1, nakon dogovora Vučić - Stathopoulos

Uprava kompanije Adria News S.à r.l, registrirane u Luksemburgu i formalnog vlasnika televizije N1, od 23. rujna dobila je pet novih članova, među kojima i generalnog direktora United Groupa Stana Millera, piše N1 Srbija.
Ovlasti dosadašnjih direktora prenesena su na novih pet članova – Millera, Nialla Johna Martina, Timothyja Lincolna Penningtona, Thomasa Probsta i Guiberta Marie C. Schroyena.
Ovaj potez, podsjeća N1 Srbija, uslijedio je tek mjesec dana nakon što je istraživačka mreža OCCRP objavila snimku razgovora Millera i generalnog direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića, u kojem Miller govori o smanjivanju operacija United Groupa u Srbiji.
Prema navodima iz te snimke, odluka je donesena nakon dogovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Nikosa Stathopoulosa, predstavnika većinskog vlasnika United Groupa – londonskog fonda BC Partners.
Na taj razgovor reagirali su brojni urednici nezavisnih medija u Srbiji, koji su od Millera, United Groupa i BC Partnersa tražili istragu i objašnjenje: planira li se zaista smanjenje poslovanja u Srbiji i šta bi to značilo za budućnost N1.
Odgovora, ističe N1 Srbija, nije bilo – osim formalnih fraza o „podršci nezavisnom novinarstvu“, izostala su bilo kakva konkretna objašnjenja i jamstva.
Karakteristična je i scena iz beogradskog hotela Bristol, kada je novinarka N1 Srbije pokušala postaviti pitanje Stanu Milleru.
Umjesto odgovora izbačena je iz hotela, dok je Miller bio u društvu odvjetnika Telekoma Srbija, dok je on prijetio novinarki "trenutnim otkazom".
Taj događaj, zaključuje N1 Srbija, samo je potvrdio percepciju da vodstvo United Groupa sve otvorenije koketira s vlastima u Beogradu, dok izbjegava dijalog s vlastitim novinarima i urednicima.
