OCCRP: Direktor Telekoma i izvršni direktor United Grupe u pregovorima o slabljenju N1 u Srbiji

Prema izvoru upoznatom s internim razgovorima, kao i na osnovi fotografija i procurjele interne prepiske koju je pregledao OCCRP, novi direktor United Grupe Sten Miler doletio je početkom mjeseca u Beograd da se sastane s Vladimirom Lučićem, direktorom državnog Telekoma Srbije i bliskim Vučićevim suradnikom. Njih dvojica su se tjedan dana kasnije ponovno čuli i razgovarali o Milerovim planovima za poslovanje United Grupe u Srbiji — uključujući i obećanje da će otpustiti Aleksandru Subotić, izvršnu direktoricu United Media, koja je godinama održavala neovisnost medija usprkos snažnim političkim i tržišnim pritiscima.