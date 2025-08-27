prijetnja slobodnim medijima
OCCRP: Direktor Telekoma i izvršni direktor United Grupe u pregovorima o slabljenju N1 u Srbiji
Novi direktor United Grupe Sten Miler i direktor državnog Telekoma Srbija Vladimir Lučić razgovarali su o slabljenju televizije N1 i ostalih medija u okviru kompanije United Media, posljednjeg neovisnog emitera u Srbiji, otkriva Projekt za istraživanje o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP) pozivajući se na izvor upoznat s internim razgovorima, ali i na fotografije i interne prepiske.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić suočava se već devet mjeseci s masovnim prosvjedima protiv korupcije i autoritarizma, pri čemu su demonstranti u više navrata dolazili u sukob s policijom u opremi za razbijanje demonstracija i nasilnim provladinim skupinama.
Međutim, većina srpskih medija izvještava u skladu s narativom vlasti, prikazujući studente i druge demonstrante, kao i novinare, kao "teroriste“ koji navodno žele destabilizirati zemlju.
Jedna medijska grupa izdvaja se od takve prakse. United Media, medijsko krilo kompanije United Grupe, nizozemskog telekomunikacijskog i medijskog konglomerata, upravlja brojnim medijima u Srbiji, uključujući i njezin najutjecajniji kanal, N1. Televizija je izravno prenosila prosvjede, istraživala korupciju i davala prostor oporbenim glasovima.
Međutim, ta urednička neovisnost sada je pod prijetnjom, piše OCCRP.
Najjači dokazi do sada da vlast pokušava ušutkati N1
Glasine da vlast pokušava neutralizirati N1, kao i još pet drugih medija u vlasništvu United Media u Srbiji, kruže među novinarima, oporbenim osobama i širom javnošću već neko vrijeme. Ali novi dokazi koje je pribavio OCCRP predstavljaju najjasniju potvrdu do sada da su Vučićevi saveznici u posljednjim mjesecima nastojali ušutkati ovu televiziju.
Prema izvoru upoznatom s internim razgovorima, kao i na osnovi fotografija i procurjele interne prepiske koju je pregledao OCCRP, novi direktor United Grupe Sten Miler doletio je početkom mjeseca u Beograd da se sastane s Vladimirom Lučićem, direktorom državnog Telekoma Srbije i bliskim Vučićevim suradnikom. Njih dvojica su se tjedan dana kasnije ponovno čuli i razgovarali o Milerovim planovima za poslovanje United Grupe u Srbiji — uključujući i obećanje da će otpustiti Aleksandru Subotić, izvršnu direktoricu United Media, koja je godinama održavala neovisnost medija usprkos snažnim političkim i tržišnim pritiscima.
Miler je imenovan za direktora United Grupe u lipnju od strane njezinog većinskog vlasnika, britanskog investicijskog fonda BC Partners.
On je rekao Lučiću da zna da predsjednik Srbije nije zadovoljan što Subotić još nije otpuštena, kako je obećano, ali da mu je potrebno više vremena da je smijeni jer su prethodno neophodne i druge promjene, prema izvoru upoznatom sa sadržajem razgovora.
OCCRP nije vidio dokaze da je Vučić dao nalog Lučiću ili bilo kome drugome da izvrši promjene na N1. Ipak, komentari koje je Vučić dao u veljači ove godine u intervjuu za provladinu televiziju Pink sugeriraju da je znao da predstoji smjena. Vučić je tada rekao da će pojedini zaposleni na N1 biti otpušteni u studenome.
Glasnogovornik predsjednika Srbije u kratkom odgovoru na pitanja OCCRP-a izjavio je da Vučić "nije utjecao na uredničku politiku medija, niti ga ona interesira“.
U pisanom odgovoru OCCRP-u, direktor Telekoma Srbije Lučić negirao je da je s Milerom razgovarao o smjeni Subotić.
"Mi se ne miješamo u kadrovske odluke drugih kompanija“, rekao je Lučić, dodavši da su njegovi razgovori s direktorom United Grupe bili o "tehničkim i regulatornim pitanjima [...] Ništa u vezi s kadrovskim promjenama nije spomenuto.“
Svoj odnos s predsjednikom Srbije opisao je kao "isključivo profesionalan i institucionalan, u skladu s upravljanjem velikom nacionalnom infrastrukturnom kompanijom“.
Miler nije odgovorio na pitanja OCCRP-a. Glasnogovornik United Grupe, međutim, rekao je: "United Grup negira da s bilo kim radi na kampanji čiji je cilj da ‘oskati’ ili utječe na uredničku neovisnost televizije N1.“
Na pitanja o saznanjima novinara, Subotić, koja je na čelu United Media gotovo 15 godina, izjavila je da je "neprihvatljivo da menadžer kojega je imenovao investicijski fond BC Partners razgovara o njezinoj smjeni s direktorom konkurentske kompanije, posebno Telekomom Srbija.“
Ona je ocijenila da takvi razgovori pokazuju namjeru vlasti da oslabi medijske slobode u Srbiji. Subotić je naglasila da neće dopustiti da politički ili ekonomski pritisci utječu na uredničku politiku medija pod njezinim rukovodstvom.
Glasnogovornik BC Partnersa, većinskog vlasnika United Grupe, izjavio je: "Nikada nije bilo, niti će ikada biti, neprimjerenog utjecaja političkih pritisaka u bilo kojoj zemlji u kojoj investiramo ili poslujemo. Kompanija djeluje u najboljem interesu firme i svojih investitora. (…) United Media je uvijek jamčila i nastavit će jamčiti neovisnost svog uredničkog i novinarskog osoblja. To je već javno potvrđivano u više navrata."
Nakon prodaje dijela imovine Telekomu uslijedile smjene u rukovodstvu
Britanski investicijski fond BC Partners kupio je većinski udio u United Grupi prije šest godina od njezinog osnivača, srpskog biznismena Dragana Šolaka, ali nije počeo s većim promjenama sve do veljače ove godine, kada su BC Partners i United Grupa pristali prodati dio imovine United Grupe na Balkanu.
U travnju 2025. United Grupa je prodala kompaniju SBB (Serbian Broadband), pružatelja kabelske televizije i interneta, telekomunikacijskom gigantu e& PPF Telecom Grup, koji posluje u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi. Otprilike u isto vrijeme, Telekom Srbija kupio je NetTV Plus, Total TV i prava na regionalne sportske prijenose od United Grupe u poslu vrijednom više od 650 milijuna eura.
Odakle BC Partners-u novac?
BC Partners je investicijski fond koji prikuplja sredstva od investitora radi akvizicija. Prema javno dostupnim dokumentima njegove savjetodavne kompanije, između 2011. i 2025. veliki dio kapitala potjecao je iz američkih javnih mirovinskih fondova i lokalnih mirovinskih sustava, uključujući Kalifornijski mirovinski fond za prosvjetne radnike i Njujorški gradski mirovinski sustav. Ove institucije nemaju nikakvu ulogu u upravljanju poslovima BC Partners-a, ali njihov kapital posredno financira kompanije u koje fond ulaže.
Kupovine Telekoma Srbije predstavljale su pobjedu u njegovom dugogodišnjem rivalstvu s United Grupom. Lučić je godinama optuživao Šolaka da koristi državne resurse za razvoj svoje kompanije. Počevši od male firme u Kragujevcu, Šolak je izgradio United Grupu u međunarodni konglomerat.
Situacija se posljednjih godina dramatično promijenila. United Grupa se više puta žalila na nepovoljnu tržišnu klimu, tvrdeći da država onemogućava njezino širenje i uskraćuje dozvole za ulazak u nova područja, poput razvoja 5G mreže.
Dok su BC Partners i United Grupa prodali dio balkanske imovine Telekomu Srbija, United Grupa je zadržala United Media, koja posjeduje N1, Novu S, TV Vijesti i druge medije u regiji. Ipak, ove prodaje bile su ubrzo praćene velikim kadrovskim promjenama u United Grupi, koje je nadgledao predsjednik BC Partners-a Nikos Statopulos. Šolak i tadašnja izvršna direktorica Viktorija Boklag naglo su smijenjeni, a Miler je u lipnju postavljen za izvršnog direktora.
Šolak je u međuvremenu pokrenuo pravne postupke protiv BC Partners-a, tužeći ih zbog bonusa od 200 milijuna eura koji mu navodno duguju, i službeno zatražio da Nizozemska gospodarska komora istraži ono što naziva "ozbiljnom krizom upravljanja“ u United Grupi. Također je ponudio da otkupi udio BC Partners-a u United Grupi, ali je ponuda navodno odbijena.
Statopulos nije odgovorio na pitanja koja su mu upućena preko BC Partners-a i United Grupe.
Telekom u centru napora da se mediji dovedu pod uredničku kontrolu blisku vlasti
Telekom Srbija je u posljednjih nekoliko godina bio u centru napora da se utjecajni mediji u zemlji dovedu pod vlasništvo i uredničku kontrolu blisku vlasti.
Pod rukovodstvom Lučića, koji je imenovan za direktora Telekoma Srbije 2020. godine, državna kompanija provodi agresivnu strategiju širenja.
Pored akvizicija od United Grupe, Telekom Srbija je kupio ili pokrenuo nekoliko televizijskih stanica, uključujući Euronews Srbija, Bloomberg Adria i Newsmax Balkans, a postao je i jedan od najvećih oglašivača u zemlji, posebno u provladinim novinama.
Ova kupovina nije bila jeftina: godišnje izvješće za 2024. pokazuje da je Telekom Srbija opterećen s više od tri milijarde eura duga, uglavnom nastalog uslijed financiranja ovih akvizicija i povezanih ulaganja. Međutim, medijski analitičari smatraju da su takve akvizicije dobro poslužile vlasti, jer su koncentrirale veći broj medija pod vlasničke strukture naklonjene državi, ostavljajući zemlju s gotovo bez ijednog zaista neovisnog medija.
Sada, procurjeli mailovi iz United Grupe pokazuju da se zaposleni boje da bi njihovi mediji mogli biti sljedeći.
Regionalni menadžment i urednici izražavali su zabrinutost za uredničku neovisnost otkako su nastupile promjene na vrhu kompanije.
"Stalna neizvjesnost u vezi s našim strateškim pravcem — uvećana glasinama o novim političkim dogovorima ili mogućem gašenju medija koji su više od desetljeća služili javnom interesu — duboko destabilizira naše zaposlene", napisali su Subotić i drugi direktori u mailu upućenom BC Partners-u.
Subotić je rekla da nikada nisu dobili suštinski odgovor.
BC Partners nije odgovorio na zahtjev za komentar povodom tvrdnji Aleksandre Subotić.
Na pitanje zašto su N1 i ostali mediji United Media važni i zašto je ona pod pritiskom, Subotić je istaknula njihovu uredničku neovisnost. N1, rekla je, "predstavlja simbol javnog interesa — jedan od rijetkih kanala koji posluje neovisno od političkih i ekonomskih centara moći."
"Ne razumijem… ove pokušaje da me pritisnu"
Postoje i znakovi turbulencija unutar poslovanja United Grup-a u Srbiji. Dana 20. kolovoza, Bojana Mijailović, direktorica United Grup RS, naglo je smijenjena i zamijenjena Vladicom Tintorom, bivšim direktorom Regulatorne agencije za elektroničke komunikacije i poštanske usluge Srbije. (United Grup RS se ne bavi upravljanjem medijima. Njezina uloga je zapošljavati lokalno osoblje u Srbiji koje pruža profesionalne usluge, poput financija, IT-ja, marketinga, u podršci poslovanju United Grupe).
Tintor je stigao u beogradsku kancelariju United Grup RS kasno poslijepodne, u pratnji odvjetnika iz kancelarije Gečić — koja je ranije bila glavni pravni savjetnik Telekoma Srbije u poslovima s ovom kompanijom — kako bi preuzeo kontrolu. Mijailović u tom trenutku nije bila prisutna. Primopredaja je bila toliko iznenadna da je Tintor navodno pozvao policiju nakon što mu osiguranje zgrade, neobaviješteno o promjeni, u početku nije dopustilo ulazak.
"Ne razumijem ovakvo ponašanje, niti ove pokušaje da se izvrši pritisak na mene i zaposlene United Grupe u Srbiji", rekla je Mijailović za N1 nakon svoje smjene.
Ona je priznala da BC Partners ima pravo da je zamijeni, ali je dodala: "U civiliziranom svijetu, i u kompanijama s pravilnim upravljanjem kakvo je United Grupa imala do sada, nema razloga da se stvari rade tako grubo i iznenada.“
U pisanom odgovoru OCCRP-u, Tintor je rekao da je promjena rukovodstva provedena u skladu s politikom kompanije, najboljim praksama i zakonom.
Od stanova Siniše Malog do lažne afere Mauricijus: Što je sve dosad otkrio OCCRP
OCCRP je jedna od najvećih organizacija istraživačkog novinarstva na svijetu, sa sjedištem u Amsterdamu i osobljem raspoređenim na šest kontinenata. Riječ je o neprofitnoj redakciji koja surađuje s drugim medijskim kućama, ali i pomaže istraživačkim redakcijama širom svijeta da uspiju i služe javnom interesu.
OCCRP je, u suradnji s KRIK-om u Srbiji, između ostalog, otkrio da je aktualni ministar financija Siniša Mali bio vlasnik 24 luksuzna stana na bugarskom primorju, kao i da su troškovi školovanja njegove djece plaćeni novcem sumnjivog porijekla.
OCCRP je u suradnji s KRIK-om otkrio i da je ukrajinski oligarh Petro Diminski, u vrijeme dok je bio pod istragom u svojoj zemlji, dobio državljanstvo Srbije; da iza tzv. "afere Mauricijus“, u kojoj su provladini tabloidi i predstavnici vlasti tvrdili da Dragan Đilas ima račune na ovom otoku, stoji Izraelac Tal Hanan – čovjek koji se, iz sjene, bavi namještanjem izbora širom svijeta.
Ova istraživačka mreža objavljivala je i tekstove o poslovima Nikole Petrovića, kuma predsjednika Aleksandra Vučića, kao i o izvozu srpskog oružja u Siriju i Izrael.
