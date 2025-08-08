Spomenik četničkom vojvodi uklonjen, napadnuti fotoreporteri

Kako prenose mediji iz Podgorice, nakon što je novinarska ekipa parkirala automobil u blizini mjesta na kojem je bio postavljen šator u kojem se održavao četnički sabor i počela fotografirati uklanjanje spomenika Pavlu Đurišiću, više osoba potrčalo je prema fotoreporterima i počelo im prijetiti, unoseći im se u lice, otimajući fotoaparate i opremu.