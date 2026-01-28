Srbija reformira pravosuđe. Ide u korist Vučiću

Zet američkog predsjednika Donalda Trumpa i investitor za nekretnine Jared Kushner bacio je oko na bivše sjedište Glavnog stožera Jugoslavenske vojske, koje je teško oštećeno u NATO-ovim bombardiranjima 1999., no povukao se iz projekta nakon što je Selaković optužen. U to je vrijeme Vučić žestoko napao TOK, prijeteći mu neodređenim "mjerama".