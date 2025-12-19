Ministar informiranja i telekomunikacija Srbije Boris Bratina uputio je javnu ispriku zbog izjave izrečene u emisiji prorežimskog tabloida Informer, u kojoj je rekao da bi Hrvatska, "kao i Ukrajina", trebala platiti teritorijem zbog navodnih zločina iz prošlosti. Iz Ministarstva informiranja poručuju da je riječ o nespretno interpretiranoj izjavi koja se odnosila na "znatno raniji povijesni period", a ne na aktualne političke okolnosti ili službenu politiku Srbije.
"Nespretno interpretirana"
U priopćenju koje je danas objavilo Ministarstvo informiranja i telekomunikacija Srbije navodi se da Bratina upućuje ispriku u ime ministarstva i u svoje osobno ime.
"U ime Ministarstva informiranja i telekomunikacija, kao i u osobno ime, prof. dr. Boris Bratina upućuje javno ispričavanje zbog propusta do kojeg je došlo dana 17. 12. 2025. godine u vezi s izjavom, iznesenom na televiziji Informer, u kojoj je navedeno da Hrvatska, kao i Ukrajina, treba platiti teritorijem", stoji u priopćenju.
Ministarstvo navodi da je svjesno da je izjavom došlo do "neugodnosti i nesporazuma" u odnosima dviju država te da ona ne odražava službenu politiku Vlade Srbije.
"Izjava ministra Bratine bila je nespretno interpretirana i nije bila adekvatno povezana s aktualnim događanjima, već se izraženi stav odnosio isključivo na znatno raniji povijesni period", navodi se dalje.
"Podržava cjelovitost Ukrajine"
U priopćenju se također ističe da Bratina, kao član vlade, "rukovodeći se vanjskom politikom Republike Srbije", podržava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Ukrajine.
"Ministar Bratina kao član Vlade i rukovodeći se vanjskom politikom naše zemlje podržava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Ukrajine, u prilog čemu govore i njegove ranije izjave u kojima je u više navrata podvlačio da oružani sukobi u Ukrajini predstavljaju veliku tragediju za ukrajinski narod", navodi se.
Na kraju se dodaje da Bratina "u potpunosti prihvaća odgovornost" za nastalu situaciju te se ispričava svima koje je izjava pogodila, dok ministarstvo ostaje "posvećeno transparentnom, odgovornom i profesionalnom radu u interesu javnosti".
Što je Bratina rekao na ultrarežimskom Informeru
Isprika dolazi nakon niza reakcija u Hrvatskoj i Srbiji na Bratinine izjave u emisiji Informera, gdje je ustvrdio da Hrvatska mora biti kažnjena zbog svoje povijesti, usporedivši je s Ukrajinom.
Govoreći o Hrvatskoj, Bratina je rekao da "nema druge kazne" osim teritorijalne, navodeći kao razloge sudjelovanje Hrvata u Prvom i Drugom svjetskom ratu te događaje od početka 1990-ih.
"Kao i Ukrajinci, oni moraju to platiti teritorijem. Nema tu druge kazne. Naravno da nitko nema namjeru ići okolo pa ubijati Hrvate samo jer su Hrvati, to je bezveze. Ali Hrvatska se mora na neki način kazniti za to stravično učešće", rekao je Bratina, spominjući i razdoblje socijalizma te govoreći o "crvenim ustašama" u Komunističkoj partiji Hrvatske.
