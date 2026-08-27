Srpski mediji o smrti Ratka Mladića: "Nije preminuo nego je ubijen u zatvoru"

Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik tabloida i TV Informer, vrlo bliskih srbijanskom šefu države, ocjenio je kako "prava vijest danas ne treba glasiti da je preminuo Ratko Mladić, već da je ubijen u Haškom tribunalu". Vučićević, uz izjavu sućuti obitelji, navodi da je Haški sud "teroristička organizacija koja ima za cilj da osudi Srbe za genocid, a sada je ubila generala" i da će "to što su njemu uradili u Hagu ostati vječita bruka međunarodne pravde".