Mladićeve žrtve zadovoljne što je umro u zatvoru, Dodik tuguje: "Borio se za slobodu srpskog naroda"

"Ostaje još uvijek politika koja podupire sve što je on radio i veliča njegova djela i to će vjerojatno biti problem u narednim danima", upozorio je Duraković u izjavi za televiziju N1 sugerirajući kako bi Mladićev pokop mogao biti povodom za još jedno glorificiranje njegovih nedjela i to pod okriljem struktura vlasti Republike Srpske.