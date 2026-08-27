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Mladićeve žrtve zadovoljne što je umro u zatvoru, Dodik tuguje: "Borio se za slobodu srpskog naroda"
Smrt osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Den Haagu neke od žrtava njegovih zločina počinjenih na području Bosne i Hercegovine dočekale su uz ocjenu kako je najvažnije da je do kraja ostao u zatvoru.
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"Bitno je da je ostao u zatvoru do kraja života kako mu je određena kazna", kazala je za "Avaz" Kada Hotić, jedna od čelnica udruge Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa koja je u Srebrenici 1995. godine ostala bez sina i brata.
Još jedna srebrenička majka Šuhra Malić, kojoj su u Srebrenici ubijena dva sina, kazala je kako joj je neka vrsta utjehe to što je dočekala da najodgovorniji za stradanja koja je doživjela umre dok je ona još živa.
"Neka smo dočekali da 'krepa' za naših života", kazala je Malić.
Ćamil Duraković, bošnjački potpredsjednik Republike Srpske i bivši načelnik općine Srebrenica koji je imao 16 godina kada je taj grad pao u ruke Mladićeve vojske, kazao je kako mu je na neki način žao što je Mladić dočekao duboku starost, a priliku za to nisu imale njegove žrtve.
Istaknuo je kako su iza Mladića ostale na tisuće grobova koji će uvijek svjedočiti za kakve je gnusne zločine osuđen no unatoč tome njega među bosanskim Srbima mnogi pokušavaju pretvoriti u heroja.
"Ostaje još uvijek politika koja podupire sve što je on radio i veliča njegova djela i to će vjerojatno biti problem u narednim danima", upozorio je Duraković u izjavi za televiziju N1 sugerirajući kako bi Mladićev pokop mogao biti povodom za još jedno glorificiranje njegovih nedjela i to pod okriljem struktura vlasti Republike Srpske.
Ministar obrane BiH Zukan Helez nakon potvrde vijesti o Mladićevoj smrti oglasio se izjavom u kojoj je istaknuo kako je umro jedan od najzloglasnijih ratnih zločinaca koje je Europa vidjela nakon Drugog svjetskog rata.
"Smrću ne dolazi oprost. Ne brišu se masovne grobnice. Ne vraćaju se ubijena djeca. Ne vraćaju se očevi, majke, braća i sestre. Ostaje samo sramota, presuda i krvavi trag zločina", napisao je Helez.
Veličanje u RS-u
Mediji u RS pod kontrilom vlasti izvjestili su pak o Mladićevoj smrti jedva spominjući presudu Haaškog tribunala a odmah nakon toga uslijedile su izjave kojima ga se veliča i proglašava "borcem za slobodu".
Čelnik vladajuće stranke u tom entitetu Milorad Dodik upravo je taj termin uporabio opisujući Mladića.
"Danas je umro čovjek koji je bio zapovjednik vojske RS u borbi za slobodu srpskog naroda", kazao je Dodik u prvom komentaru za srbijanski Informer sugerirajući kako je Mladić u Den Haagu zapravo ubijen i uspoređujući to sa smrću Slobodana Miloševića.
Predsjednik udruge obitelji poginulih pripadnika vojske bosanskih Srba iz Srebrenice Branimir Kojić otišao je i orak dalje izjavivši kako će Mladić "zlatnim slovima biti upisan u povijest srpskog naroda".
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