Mladićev krvavi put: Pokolji od Škabrnje do Sarajeva i Srebrenice, četiri zločinačka pothvata, nikad se nije pokajao

Hrvatske vlasti izrazile su tada nezadovoljstvo što u pravomoćno okončanom postupku nije utvrđeno sudjelovanje i najviših dužnosnika Republike Srbije u sveobuhvatnom udruženom zločinačkom poduhvatu koji je rezultirao počinjenjem najtežih kršenja međunarodnog humanitarnog prava te zbog toga što Ratko Mladić nije optužen i osuđen za brojna zlodjela počinjena tijekom agresije na Republiku Hrvatsku, gdje je započeo svoj krvavi pohod, u Kijevu, Vrlici, Škabrnji, za što nikad nije odgovarao.