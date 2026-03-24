Stanivuković ponovo zadržan na hrvatskoj granici: "Službenog psa sam čekao sat vremena da dođe i pretraži mi stvari"

Gradonačelnik Banja Luke i lider PSS-a Draško Stanivuković, sinoć je na društvenim mrežama objavio da je ponovno imao problema na hrvatskoj granici.
"Nisam dopustio da me po 14. put zadržavaju, pretresaju, uzimaju privatne stvari i da po njima njuškaju njihovi službeni psi... Isto su učinili i u ponedjeljak ujutro kad sam putovao za Budimpeštu – bio sam zadržan, pretresan, a službenog psa čekao sam sat vremena da dođe i pretraži mi stvari. I tako već puna dva mjeseca. Ovo nije pitanje mene kao čovjeka i gradonačelnika. Ovo je pitanje odnosa prema Srbima. U ovoj borbi ostajem miran, dostojanstven i ispravan. A istina će uvijek pronaći svoj put", napisao je gradonačelnik Banja Luke za kojeg se tražilo da mu se trajno zabrani ulazak u Hrvatsku.
Podsjetimo, Stanivukovićeve izjave tijekom obilježavanja Svetog Save u Gračacu i Kistanjama, izazvale su bijes i žestoke reakcije u Hrvatskoj. Srbi iz Hrvatske su poručili da im je nanio štetu, a neki zastupnici u Saboru zatražili su da se Stanivukoviću zabrani ulaz u Hrvatsku.
Tada je i "prisvojio" dijelove Hrvatske, što je izazvalo burne reakcije.
„Dajem vam iskrenu riječ da mi u Banjoj Luci i Republici Srpskoj puno mislimo na ove naše krajeve, mjesta, općine… (...) Želim vam zahvaliti na hrabrosti i odlučnosti da ovdje živite i borite se. Znam da nije lako upoznavati se s našom poviješću i kulturom, bez obzira u kojem dijelu naših zemalja živjeli. Da poznaju put Svetosavlja, da poznaju put naše vjere, da poznaju naše korijene, da znaju da ova zemlja pripada nama“, rekao je Stanivuković.
Oštre osude stigle su tada od Mostovog zastupnika Mire Bulja, koji ga je optužio da veliča i poziva na rehabilitaciju četnika u Hrvatskoj te je pozvao na zabranu njegova ulaska u Hrvatsku.
Predsjednik Mosta Nikola Grmoja zatražio je hitnu reakciju Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH i da se gradonačelnik Banje Luke proglasi "personom non grata".
