FOTO / Gradonačelnika Banje Luke pretresli na granici: "Da sam barem opasan kriminalac"

I tako, iz puta u put. Iskreno, više ni sam ne brojim koji je ovo pretres po redu. Ali ima i jedna dobra stvar u svemu ovome: Što je pritisak veći – ja sam mirniji. Što je „gostoljubivost“ jača – ja sam strpljiviji. Bez inata. Bez mržnje. Pomalo gandijevski, dostojanstveno i uporno. Bez obzira na ovakav tretman, nastavit ću pružati ruku prijateljstva sugrađanima Hrvatima u Banjoj Luci. Također, već sutra ću obići jednu obitelj povodom Bajrama, jer poštovanje i čovječnost ne smiju ovisiti o protokolu i rampama.