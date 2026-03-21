FOTO / Gradonačelnika Banje Luke pretresli na granici: "Da sam barem opasan kriminalac"

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković ponovno je zaustavljen i podvrgnut pretresu na granici s Hrvatskom. O događaju se oglasio na Facebooku, poručivši kako je od susjeda još jednom dobio "srdačnu dobrodošlicu".
Oglas
"Uvijek ista „srdačna“ dobrodošlica od naših susjeda. Procedura, već dobro uvježbana:
Zračna luka – zadržavanje i pretres.
Granica – zadržavanje i pretres.
Koferi – obavezno otvaranje, da se ne propusti ni najsitniji detalj.
Kontinuitet na kojem bi pozavidjele i najuređenije službe. Čovjek bi pomislio da sam barem opasan kriminalac… ako već ne, onda makar sumnjivi migrant, a ne netko tko dolazi s namjerom da gradi normalne, susjedske odnose.
I tako, iz puta u put. Iskreno, više ni sam ne brojim koji je ovo pretres po redu. Ali ima i jedna dobra stvar u svemu ovome: Što je pritisak veći – ja sam mirniji. Što je „gostoljubivost“ jača – ja sam strpljiviji. Bez inata. Bez mržnje. Pomalo gandijevski, dostojanstveno i uporno. Bez obzira na ovakav tretman, nastavit ću pružati ruku prijateljstva sugrađanima Hrvatima u Banjoj Luci. Također, već sutra ću obići jednu obitelj povodom Bajrama, jer poštovanje i čovječnost ne smiju ovisiti o protokolu i rampama.
Sve ovo se događa nakon mog posjeta Srbima u Lici i Dalmaciji. Ljudima koje volim, gdje je moj narod živio i živi, i koje ću uvijek, kao čovjek, podržavati. Ako je to nekome sporno – neka ostane. Ja ću ostati pri svome", napisao je na Facebooku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas