MVEP: Izjave koje dovode u pitanje Domovinski rat i legitimne vojno-redarstvene operacije apsolutno neprihvatljive

Hina
01. velj. 2026. 15:10
Gradonacelnik Banje Luke Drasko Stanivukovic prisustvovao je rocistu pred Osnovnim sudom u Banja Luci u predmetu koji se odnosi na vlasnistvo nad spornom imovinom u centru grada, na koju potrazivanje polaze RK Borac Photo: Dejan Rakita/PIXSELL
Hrvatska je u nedjelju osudila izjave gradonačelnika Banje Luke koji je nedavno u Gračacu u Hrvatskoj rekao da teritoriji koji su u ratu 1990-tih držali pobunjenih hrvatski Srbi i danas pripadaju njima.

Boraveći u Gračacu u povodu proslave Dana svetog Save, Draško Stanivuković je izjavio da "ne treba zaboraviti Republiku Srpsku Krajinu" i da "da ova zemlja pripada nama".

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova te je izjave ocijenilo neprihvatljivima i istaknulo da se od svih gostiju u Hrvatskoj očekuje poštovanje suvereniteta zemlje.

Stanivukovićeve izjave "koje dovode u pitanje Domovinski rat kao i legitimne vojno-redarstvene operacije Bljesak i Oluju koje su slomile terorističku paradržavu Republiku Srpsku Krajinu, apsolutno su neprihvatiljve i ne pridonose dobrosusjedskim odnosima", priopćilo je ministarstvo. 

Na Zrinjevcu kažu da se "ne smiju iskrivljavati povijesni događaji, uključujući oslobodilačke akcije Oluju i Bljesak kojom su oslobođena područja pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba."

"Sve nacionalne manjine u Hrvatskoj, uključujući sprsku, žive sigurno i uživaju zajamčena prava i slobode i to očekujemo i za Hrvate u banjalučkom kraju i u cijeloj Republici Srpskoj", stoji u priopćenju.

Domovinski rat Draško Stanivuković Hrvatska Hrvatski suverenitet Oluja i Bljesak Republika Srpska Republika Srpska Krajina

