Pogledajte s čim je čovjek došao na benzinsku pumpu prije ponoći

Najavljeno poskupljenje goriva koje je stupilo na snagu potaklo je nerealnu scenu na benzinskoj stanici u Kaštel Lukšiću.
Naime, muškarcu nije bilo dovoljno napuniti samo vozilo nešto jeftinijim gorivom, prenosi Dalmatinski portal.
"Natankao" je i veliki spremnik za vodu.
Podsjetimo, Vlada nastavlja s regulacijom cijena goriva te je odlučila smanjiti trošarine i dio premije distributera goriva.
Tako je od danas pa u iduća dva tjedna eurodizel sa sadašnjih 1,55 eura poskupio na 1,73 eura, a bez vladinih mjera cijena bi bila 1,86 eura.
Eurosuper od danas stoji najviše 1,62 eura, a bez vladinih mjera bio bi 1,71 euro.
Što se tiče plavog dizela, osim ulaska u premije vlada nije imala na raspolaganju drugih mehanizama, pa je njemu cijena porasla s 0,89 na 1,19 eura, a Plenković kaže da bi bez mjera vlade bio 1,23 eura. No, vlada je za poljoprivrednike namijenila 20 milijuna eura, a za ribare osam milijuna eura dodatne pomoći.
Plin u spremnicima sa 1,70 ide na 1,99 eura za kilogram (bez vladinih mjera 2,07 eura), a plin u bocama s 2,40 poskupio je na 2,57 eura (bez vladinim mjera 2,77 eura).
