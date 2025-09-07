Oglas

"U PONEDJELJAK SVE STAJE"

Studenti najavili novi veliki prosvjed u Beogradu: "Indeks je jači od pendreka"

N1 Srbija
07. ruj. 2025. 07:20
reuters, srbija prosvjed
REUTERS/Zorana Jevtic

Studenti u blokadi Sveučilišta u Beogradu najavili su prosvjed "Indeks je jači od pendreka" u ponedjeljak, 8. rujna u 14 sati ispred Vlade Srbije.

"U ponedjeljak sve staje. Vidimo se", poručili su studenti.

Na društvenim mrežama studenti su objavili ilustraciju plana prosvjeda, u kojem je prva točka Vlada Srbije, zatim Palata pravde, zgrada Jedinice za osiguranje određenih osoba i objekata, a na kraju Sektor unutarnje kontrole Ministarstva unutarnjih poslova.

Teme
Srbija prosvjed studenti

