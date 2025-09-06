VIDEO / Upad u novosadski Rektorat: Pogledajte kako su studenti i profesori "dočekali“ policiju

Podsjetimo, policija je sinoć u kampusu u Novom Sadu provela brutalnu akciju nad građanima i studentima u kojoj su ozlijeđeni desetine ljudi. Bacani su suzavac i pirotehnička sredstva, a građane su potiskivali i oklopnim vozilima i pendrecima. Nakon što su potisnuli studente, građane, ali i članove medicinskog tima iz kampusa, pripadnici policije upali su u zgradu Rektorata i zatvorili sve prisutne građane i studente u amfiteatar.