veliki prosvjed u srbiji
VIDEO / Upad u novosadski Rektorat: Pogledajte kako su studenti i profesori "dočekali“ policiju
U Novom Sadu jučer je održan veliki prosvjed u organizaciji studenata u blokadi, a u jednom je trenutku došlo do brutalne i iznenadne akcije policije. Građani su pretučeni pendrecima, korišten je suzavac, a potom je policija upala u zgradu Rektorata u kojoj su se nalazili studenti i profesori.
Oglas
Oni su satima bili zatočeni u amfiteatru novosadskog Rektorata, a iz zgrade su pušteni tek oko 3 sata poslije ponoći.
Nekima su napisane prekršajne kazne, dok su pojedini privedeni, piše nova.rs.
Ipak, da im ova akcija policije nije slomila duh pokazuje snimka koju je na X-u podijelio prof. dr. Vladimir Mihić s Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
"Rektorat, taoci dižu bunu!“, napisao je on u šaljivom tonu uz snimku koja prikazuje zatočene građane kako uz smijeh, pljesak i pjesmu "dočekuju“ policijske službenike.
Rektorat, taoci dižu bunu! 😅 pic.twitter.com/BtJuVyvChq— Vladimir Mihic (@vladimir_mihic) September 6, 2025
Podsjetimo, policija je sinoć u kampusu u Novom Sadu provela brutalnu akciju nad građanima i studentima u kojoj su ozlijeđeni desetine ljudi. Bacani su suzavac i pirotehnička sredstva, a građane su potiskivali i oklopnim vozilima i pendrecima. Nakon što su potisnuli studente, građane, ali i članove medicinskog tima iz kampusa, pripadnici policije upali su u zgradu Rektorata i zatvorili sve prisutne građane i studente u amfiteatar.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas