"Preosjetljivost na hranu vrlo je specifična za pojedinca i često može biti simptom neke druge neravnoteže, a ne trajni problem s tom hranom", rekla je. "Ako su pomoćnice okidač za upalu, to je obično poruka da postoji temeljna neravnoteža koja održava kronične, niske razine upale, a pomoćnice su tek gorivo na vatru."