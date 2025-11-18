Tko su pripadnici jedinice koja je sinoć tukla građane Novog Sada? "Nasilnici koji su dobili odriješene ruke"

Novosadski odred Žandarmerije dosad je možda imao najviše posla od svih pripadnika tog roda policije, a u ponedjeljak navečer, prema riječima svjedoka, bili su grublji od pripadnika Interventne jedinice i ostalih policajaca, što do sada nije bio slučaj. Na njihovom čelu nalazi se provjeren kadar SNS-a, koji je svoju lojalnost dokazivao i u “ćacilendu”, prenosi Nova.rs.
Žandarmerija, koja bi trebala biti elitni dio srbijanske policije, podijeljena je u četiri odreda: beogradski, novosadski, niški i kraljevački. Odredi broje otprilike po 300 pripadnika. Žandarmerija je jedinica posebne namjene, najmilitariziraniji rod policije, namijenjen za najteže zadatke, čuvanje državne granice, najteža uhićenja i narušavanje javnog reda i mira u većem obujmu. Prepoznatljivi su po crnim šljemovima koje nose, za razliku od bijelih koji su dio opreme Policijske brigade, Interventne jedinice i “obične” policije.
Novosadski odred imao je možda i najviše posla posljednjih godinu i nešto dana, piše Nova.rs, od pada nadstrešnice 1. studenoga 2024. godine i smrti 16 ljudi. Možda je i to utjecalo na to da je velik broj pripadnika ovog odreda zatražio bolovanje, neki iz objektivnih razloga – ozljede, trovanja suzavcem ili iz nekog drugog razloga uslijed stalnih intervencija. Neki su to, kako se sumnja, učinili kako bi se jednostavno sklonili jer nisu oduševljeni idejom da love sugrađane i studente po Novom Sadu. Prema nekim informacijama, na bolovanjima se nalazi skoro trećina odreda, oko 100 žandarma.
U kolovozu ove godine raspisan je natječaj za prijem novih žandarma, pa tako i u novosadski odred, i to za 37 mjesta.
Tko je zapovjednik novosadskog odreda?
Zapovjednik novosadskog odreda je Mićo Kljajić, čovjek pred mirovinom, ali čijih se usluga režim zasad ne želi odreći jer je vjeran, lojalan i nije mu problem narediti svojim “momcima” da budu malo grublji. piše Nova.rs.
Tijekom prebijanja građana i studenata ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, početkom rujna ove godine, sudjelovala je sva policija, pa i Žandarmerija. Upravo su tada žandarmi, koji su prije toga prilično “mlako” intervenirali, bili izuzetno brutalni i tukli ljude, vjerojatno zato što je akciju nadgledao zapovjednik Mićo Kljajić. Policija je tada, bez pravog razloga, napala građane i studente, prvo u Kampusu, a zatim ih progonila širom Novog Sada, uz upotrebu ogromne količine suzavca, za koji se kasnije ispostavilo da je štetan za zdravlje i da ga više nijedna policija ne koristi.
Kljajić ne samo da je vodio intervenciju, nego je i osobnim primjerom pokazao svojim podređenima kako kršiti zakon, jer je osobno napao i šutirao Nemanju Šarovića i njegove suradnike s KTV televizije tijekom intervencije.
Dolazak Radoslava Repca
Situacija se bitno promijenila postavljanjem Radoslava Repca na čelo Žandarmerije, policijskog starješine koji je reputaciju stekao kao zapovjednik Policijske brigade koja se “proslavila” brutalnošću. Riječ je o karijeristu i lojalistu, piše Nova.rs, spremnom da provede svaku naredbu, čak i protuzakonitu, i da tolerira svako prekoračenje ovlasti i upotrebu sile svojih podređenih.
Zbog toga je nagrađen postavljanjem na mjesto zapovjednika Žandarmerije. Repac ima bogato iskustvo u grubim intervencijama, jer je radio i u Interventnoj jedinici beogradske policije.
Budući da se u policiji riječ i naredba starješine poštuje više nego Zakon i Ustav, u kombinaciji Repac i Kljajić može se očekivati da će postupanje Žandarmerije u Novom Sadu biti još brutalnije, zaključuje Nova.rs.
