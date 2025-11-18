Tko su pripadnici jedinice koja je sinoć tukla građane Novog Sada? "Nasilnici koji su dobili odriješene ruke"

Novosadski odred imao je možda i najviše posla posljednjih godinu i nešto dana, piše Nova.rs, od pada nadstrešnice 1. studenoga 2024. godine i smrti 16 ljudi. Možda je i to utjecalo na to da je velik broj pripadnika ovog odreda zatražio bolovanje, neki iz objektivnih razloga – ozljede, trovanja suzavcem ili iz nekog drugog razloga uslijed stalnih intervencija. Neki su to, kako se sumnja, učinili kako bi se jednostavno sklonili jer nisu oduševljeni idejom da love sugrađane i studente po Novom Sadu. Prema nekim informacijama, na bolovanjima se nalazi skoro trećina odreda, oko 100 žandarma.