Tragedija u susjedstvu: Dječak preminuo nakon što je popio tekućinu za koju je mislio da je sok

Dječak (12) iz okolice Ivanjice preminuo je jučer u bolnici u Beogradu, nakon što je u subotu slučajno popio otrov za prskanje voćnjaka misleći da je sok. Kako neslužbeno doznajemo, on je roditeljima rekao da je popio dva gutljaja, nakon čega je odmah primljen u bolnicu u Ivanjici gdje je u prvim satima bio stabilno, ali je imao mučninu i želučane tegobe.

Kako doznaje Nova.rs, iz bolnice u Ivanjici su ga odmah poslali u Čačak da se obave dodatne pretrage. Međutim, odmah po prijemu poslan je za Beograd.

"Doktori ga nisu uspjeli spasiti, otrov je bio toliko jak", kaže izvor "Blica" upoznat sa slučajem.

Građani Ivanjice su u šoku zbog tragedije koja ih je zadesila. Za preminulog dječaka svi imaju samo riječi hvale, kao i za njegovu obitelj.

"Danas su djeca u školi preplakala, nitko ne može vjerovati što se dogodilo", kaže sugovornik.

Pomagao roditeljima pa se otrovao

Podsjetimo, kako prenose mediji, dječak je najvjerojatnije pomagao roditeljima u nasadu malina.

"Kad je ožednio, popio je tekućinu iz plastične bočice misleći da je sok, međutim to je bio otrovni rastvor koji su roditelji koristili za prskanje voćnjaka protiv korova", kaže za RINU jedan od mještana.