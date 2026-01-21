U Beogradu izgorio kabinet tužitelja koji vodi slučaj "Nadstrešnica"

Nekoliko prostorija oštećenih u požaru na posljednjem katu zgrade Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu koristi Javno tužiteljstvo za organizirani kriminal (JTOK), a portal Nova.rs objavio je fotografiju na kojoj se vidi što je ostalo od kabineta jednog od tužitelja koji radi na financijskoj istrazi u slučaju „Nadstrešnica“. Zaposlenici su uspjeli na vrijeme iznijeti ovaj, kao i ostale predmete.
Za sada nije poznato kako je došlo do požara, piše Nova.rs, a istragu je preuzelo Više javno tužiteljstvo u Beogradu.
Plamen i dim najprije su se pojavili na stropu kabineta na posljednjem katu, a zahvaljujući brzoj reakciji tužitelja, ostalih zaposlenika i sudske straže, koja je odmah priskočila u pomoć, predmeti koji su se nalazili u ugroženim kabinetima pravodobno su izneseni i spašeni.
Kako se doznaje, osim predmeta „Nadstrešnica“, među spašenim i iznesenim predmetima nalazi se i istraga u slučaju Milorada Grčića, bivšeg vršitelja dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije (EPS).
Gotovo sve uništeno
Na fotografiji koju je objavila Nova vidi se kabinet jednog od tužitelja koji radi na slučaju „Nadstrešnica“, u kojem je gotovo sve uništeno, kako u požaru tako i tijekom intervencije vatrogasaca. Dio spisa predmeta „Nadstrešnica“, koji se nalazio u tom kabinetu, pravodobno je iznesen i spašen, dok se ostatak nalazio u kabinetima drugih tužitelja koji nisu bili izravno ugroženi požarom.
U javnosti su se isprva pojavile špekulacije da su u izgorjelim kabinetima, među ostalim, bili i spisi predmeta „Generalštab“, no kako doznaje Nova.rs, tužitelj kod kojeg se nalaze ti spisi također nema kabinet na posljednjem katu na kojem je izbio požar.
Zaoštravanje odnosa režima prema JTOK-u, koje posljednjih dana traje zbog izmjena Zakona o javnom tužiteljstvu i predloženih amandmana, nije zaobišlo ni požar, pa se u režimskim medijima već danima nagađa koji su predmeti u njemu navodno uništeni.
Tako je srpski režimski portal Vaseljenska danas prenio izjavu narodnog zastupnika Uglješe Mrdića, predlagatelja izmjena tužiteljskih zakona, koji poziva policiju da ispita glavnog tužitelja za organizirani kriminal Mladena Nenadića, tvrdeći da je u požaru uništen predmet iz istrage ubojstva beogradskog odvjetnika Dragoslava Miše Ognjanovića.
Kako doznaje Nova.rs, ta je informacija u potpunosti netočna, jer se i predmet u slučaju „Ognjanović“ nalazi kod tužitelja čiji kabinet nije na posljednjem katu zgrade u kojem je izbio požar.
