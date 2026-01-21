U Beogradu izgorio kabinet tužitelja koji vodi slučaj "Nadstrešnica"

Na fotografiji koju je objavila Nova vidi se kabinet jednog od tužitelja koji radi na slučaju „Nadstrešnica“, u kojem je gotovo sve uništeno, kako u požaru tako i tijekom intervencije vatrogasaca. Dio spisa predmeta „Nadstrešnica“, koji se nalazio u tom kabinetu, pravodobno je iznesen i spašen, dok se ostatak nalazio u kabinetima drugih tužitelja koji nisu bili izravno ugroženi požarom.