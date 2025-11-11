Studenti dolaze pred Generalštab u Beogradu: "Bit ćemo živi zid"

Studenti Fakulteta primijenjenih umjetnosti, Arhitektonskog i Filozofskog fakulteta u Beogradu te inicijativa Ansambl Generalštab danas u 11 sati pozivaju na skup ispred zgrade Generalštaba, uz poruku “Mi smo živi zid”. Kako su najavili za Nova.rs, oni će izdati usmeno upozorenje režimu Aleksandra Vučića.
Organizatori ističu da će ovaj skup biti samo najava prosvjeda.
“Šetnja iz centra Zemuna kreće u devet ujutro, a sa Studentskog trga u 10, pa se svi okupljamo u 11 sati ispred Generalštaba. Pripremili smo dva performansa, nakon kojih u 11.52 slijedi tišina u trajanju od 16 minuta”, kaže za Nova.rs Valentina Moračević, studentica FPU-a.
Nakon tišine uslijedit će upozorenje vlastima.
“Kad prođe odavanje počasti stradalima u Novom Sadu, imat ćemo usmeno upozorenje za vlast. Ukoliko ne odustanu od rušenja Generalštaba, odnosno ako ne zaštite zgradu, branit ćemo je svojim tijelima”, naglašava Valentina.
Dodaje da skup neće trajati dulje od dva sata.
“Ovo je skup upozorenja i zato neće dugo trajati, ali mislim da će biti samo prvi u nizu”, kaže ova studentica i poziva sve građane da dođu zajedno i sa studentima poruče vlastima da će biti živi zid između njih i Generalštaba.
Što je lex specialis
Nova.rs podsjeća da su u petak 7. studenog zastupnici Skupštine Srbije usvojili lex specialis za kompleks zgrada Generalštaba oštećen u NATO bombardiranju 1999. godine.
Ovim posebnim zakonom vlast namjerava omogućiti rušenje Generalštaba i izgradnju tornjeva na toj lokaciji u središtu Beograda.
Zastupnici su prethodno na sjednici raspravljali o amandmanima na poseban zakon o Generalštabu, odnosno o Prijedlogu zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske.
Namjeru da na tom mjestu izgradi hotel izrazio je početkom 2024. Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa. Projekt je zaustavljen nakon što je pokrenuta istraga o sumnjama vezanima uz potpis na dokumentu kojim je objektu ukinut status kulturnog dobra.
Lex specialisom za Generalštab propisano je da su postupci za realizaciju projekta hitni i da su državne službe dužne bez odgode izdavati akte iz svoje nadležnosti.
Prema definiciji, lex specialis je poseban zakon koji ima prednost nad općim zakonom u slučaju kada oba reguliraju istu materiju.
Taj se izraz u vrijeme aktualne vlasti u Srbiji odnosio na posebne zakone donesene za određene projekte ili situacije, kao što je bilo u slučajevima izgradnje projekta aktualne vlasti Beograd na vodi, nacionalnog stadiona i izložbe EXPO 2027.
