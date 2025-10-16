Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto ranije ovog tjedna je tijekom posjeta predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen Sarajevu pred njom i novinarima kazala kako je ona pripremila odluku o imenovanju glavnog pregovarača i kani je pustiti u proceduru, a na partnerima u vlasti je da pokažu jesu li spremni to poduprijeti.