U sjeni Milorada Dodika: Tko će odlučiti izbore u Republici Srpskoj?

U ponedjeljak je istekao rok do kojega je Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) primalo prijave za sudjelovanje na prijevremenim izborima za predsjednika RS koji su zakazani za 23. studenog a u posljednji trenutak Milorad Dodik donio je odluku da se prijavi i njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) iako je ranije odlučno odbacivao takvu mogućnost pa čak i prijetio kako će angažirati entitetsku policiju da spriječi otvaranje biračkih mjesta.