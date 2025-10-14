Von der Leyen uputila važnu poruku našim susjedima: "BiH je prošla naporni put i sada je..."

Krišto je u utorak kazala kako ona radi sve što je u njenoj moći pa je tako pripremila odluku o imenovanju glavnog pregovarača no njeno usvajanje ne može ishoditi bez suradnje drugih. Tu će odluku, kako je najavila, pustiti u proceduru i očekuje da se na taj način pokaže tko je za otvaranje pregovora, a tko to koči.