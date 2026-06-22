Vučić pozvao FBI i europske službe da dođu u Srbiju: "Jedva čekam da završim u zatvoru zbog toga"

„Šef FSB-a (ruske sigurnosne službe) već je svojim potpisom potvrdio da toga nije bilo. Recite nam koju ozbiljnu službu želite da pozovemo – nema nikakvog problema. Tko god dođe, reći će vam da toga nije bilo. Ne možete izmisliti da je nešto korišteno ako nije“, rekao je Vučić novinarima nakon skupa u beogradskom Sava centru, prenosi Nova.rs.