Zvučni top
Vučić pozvao FBI i europske službe da dođu u Srbiju: "Jedva čekam da završim u zatvoru zbog toga"
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je pozvao američki Federalni istražni ured (FBI) i sve europske sigurnosne službe da dođu u Srbiju i ispitaju je li tijekom studentskog prosvjeda u Beogradu 15. ožujka prošle godine korišten zvučni top. Ponovno je ustvrdio da su takve tvrdnje obična laž.
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„Šef FSB-a (ruske sigurnosne službe) već je svojim potpisom potvrdio da toga nije bilo. Recite nam koju ozbiljnu službu želite da pozovemo – nema nikakvog problema. Tko god dođe, reći će vam da toga nije bilo. Ne možete izmisliti da je nešto korišteno ako nije“, rekao je Vučić novinarima nakon skupa u beogradskom Sava centru, prenosi Nova.rs.
Vučić je ponovio da zvučni top nije korišten u Beogradu te ustvrdio da to vrlo dobro znaju i njegovi politički protivnici.
„To što govore da će nas zbog toga uhititi samo pokazuje da nemaju ni plan ni ideju. Jedva čekam da završim u zatvoru zbog toga jer je riječ o najobičnijoj laži, a svi ljudi iz sigurnosnog sektora znaju da se to nije dogodilo“, rekao je.
Dodao je kako ga politički protivnici napadaju jer mu ne mogu osporiti rezultate na području gospodarstva, razvoja infrastrukture, izgradnje stadiona, kazališta i zdravstvenih ustanova.
„Zato šire mržnju preko svojih platformi, gdje se takve poruke dodatno pojačavaju i umnožavaju, pa dio ljudi povjeruje da je to istina“, zaključio je Vučić.
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